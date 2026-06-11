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11 июня 2026, 11:25 Читати українською

Польша и Германия спорят из-за денег в поддержку Украины

В Европейском Союзе возникли разногласия по распределению 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF), который используется для компенсации странам расходов на военную помощь Украине. Польша требует полного возмещения средств за переданное Киеву оружие, в то время как Германия предлагает направить все доступные деньги на дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает польское издание RMF24

В Европейском Союзе возникли разногласия по распределению 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF), который используется для компенсации странам расходов на военную помощь Украине.

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Вопрос обсуждался на встрече министров обороны стран ЕС в Никосии. Варшава опасается, что может недополучить сотни миллионов евро компенсации за военную помощь, оказанную Украине с начала полномасштабной войны.

Почему возникла проблема с выплатами

После того, как Венгрия разблокировала часть решений по фонду, в распоряжении Брюсселя оказались 6,6 млрд. евро. Однако, этой суммы оказалось недостаточно для покрытия всех обязательств перед странами-членами.

В общей сложности государства ЕС потратили через механизмы фонда около 43 млрд евро. Теоретически компенсации могут достигать 13,5 млрд евро, но необходимых средств в фонде пока нет.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила компромиссный вариант: распределить доступные 6,6 млрд евро между странами пропорционально, компенсировать примерно 10% заявленных расходов, а остальные средства использовать на подготовку украинских военных и закупку вооружения для Украины.

Польша требует полного возмещения

В Варшаве выступают против такого подхода. Польша рассчитывает получить около 2 млрд злотых, или примерно 450 млн евро, в качестве компенсации за переданное вооружение.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна намерена отстаивать каждое евро причитающихся ей выплат. По его словам, сокращение компенсаций или их частичная выплата означают меньше средств для польской армии. Польская сторона также обвиняет Брюссель в попытке изменить правила уже после того, как страны оказали помощь Украине.

Позицию Варшавы поддерживает Словакия, также настаивающая на полном возмещении расходов за ранее переданное оружие.

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Германия предлагает направить деньги Украине

Берлин занимает противоположную позицию. В Министерстве обороны Германии считают, что средства, которые сейчас доступны в фонде, должны быть использованы в первую очередь для дальнейшей поддержки Украины, а не для возврата денег в национальные бюджеты.

Представители германской стороны напоминают, что Европейский фонд мира создавался в первую очередь как механизм солидарности. Кроме того, Германия планирует выделить в поддержку Украины еще 11,5 млрд евро, поэтому возвращение нескольких сотен миллионов не является для нее принципиальным вопросом.

Схожую позицию занимают скандинавские страны. Франция также поддерживает подход Каи Каллас, хотя настаивает, чтобы средства на закупку вооружения для Украины использовались преимущественно для приобретения продукции европейских производителей.

В ближайшее время дискуссия о распределении средств продолжится на техническом уровне, после чего вопросы будут рассматриваться послами стран ЕС. Окончательного решения относительно того, кому именно достанутся миллиарды евро из фонда, пока нет.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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kadaad1988
kadaad1988
11 июня 2026, 12:12
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Ляхи в своем репертуаре!!! Сплавили Украине старый совковый хлам и теперь пытаются урвать!
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
11 июня 2026, 13:33
#
Там всі наживаються на своїй війні, нічого нового.
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