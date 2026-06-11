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11 июня 2026, 14:53 Читати українською

Без прав, без ответственности: почему подростков на самокатах почти не наказывают

За последние полтора года украинские суды рассмотрели по меньшей мере 132 дела об авариях с участием электросамокатов. В 38 из них фигурировали подростки, и это почти треть всех производств. Если смотреть только на ДТП, где виновником был самокатчик, несовершеннолетние причастны к каждому четвертому случаю. Такие данные приводит сервис Опендатабот .

За последние полтора года украинские суды рассмотрели по меньшей мере 132 дела об авариях с участием электросамокатов.

В общей сложности в 79% всех дел (в 104 случаях из 132) виновниками были именно водители электросамокатов, а не другие участники движения.

Кто отвечает за аварию и как это работает юридически

Здесь есть важный нюанс: если виновнику нет 16 лет, он сам к административной ответственности не привлекается. Вместо этого протокол составляют на родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 184 КУоАП. Штраф по таким делам составляет всего 850 грн.

К примеру, в Ивано-Франковске 15-летняя девушка на электросамокате выехала на пешеходный переход и столкнулась с автомобилем. Суд привлек к ответственности ее мать и наложил штраф в размере 850 грн. В Хмельницком 12-летний парень арендовал самокат VEVI, ехал по пешеходному переходу и врезался в Toyota Yaris. Свою вину он не признал, но суд решил, что она доказана. Производство все равно закрыли по истечении срока давности.

Но подростки фигурируют по делам не только как виновники. В половине случаев они были участниками ДТП в широком смысле слова: то есть попадали в аварии и как водители самокатов, и как пострадавшие.

Читайте также: 10 нарушений скоростного режима — и новые санкции: что ждет водителей

Самые распространенные нарушения и размеры штрафов

Большинство дел рассматривается по двум статьям.

Первая: нарушение ПДД, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП): 57 дел за полтора года. Типичные случаи — наезд на пешехода, столкновение с автомобилем или бегство с места происшествия. Штраф за такое нарушение составляет 850 грн.

Вторая: управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (ст. 130 КУоАП): 47 дел. Здесь наказание существенно: стандартный штраф 17 тысяч гривен, а за повторное нарушение в течение года — 34 тысячи и лишение права управления на три года.

Примеры по реальным делам: во Львове пользователь арендованного самоката JET повредил два припаркованных автомобиля, Audi и Mazda, и просто уехал. Суд назначил штраф 3400 грн. В Днепре водитель электросамоката Magura проехал на красный и сбил мальчика на пешеходном переходе. На суде объяснял, что зимой отказали тормоза. Штраф — 850 грн.

Почему наказание не всегда срабатывает

Для управления электросамокатом водительское удостоверение не нужно, а значит, лишить его невозможно. Именно поэтому статья о пьяном управлении, обычно предусматривающая изъятие удостоверения, в отношении самокатчиков не срабатывает.

Суды в своих решениях регулярно напоминают: водитель электросамоката — полноценный участник дорожного движения и обязан переходить пешеходные переходы пешком, а не на ходу. Но, похоже, подростки этот пункт сознательно игнорируют.

Вопрос о том, кто несет реальную ответственность за безопасность несовершеннолетнего самокатчика — родители, прокатный сервис или государство — судебная практика пока однозначно не решила.

Читать также: Какие штрафы нам нужны, чтобы прекратить массовые нарушения ПДД

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
BigBend
BigBend
11 июня 2026, 15:15
#
«132 справи про аварії за участю електросамокатів» за півтора роки. Ого, це дійсно небезпечно. Скільки людей за цей час зламаний ногу, впавши в дірку на асфальті? Скільки людей померло, бо впало у відкритий люк? Мусора як завжди акцентують увагу на «дуже важливих речах», бо так зручно перекласти вину на підлітків на самокатах, ніж просто робити дороги безпечнішим.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
11 июня 2026, 16:33
#
Ну можна ж трошки логіку включити… Лише 132 справи, бо такі справи ніхто не реєструє, тому що добитись нічого неможливо, що спитати з малолітнього дятла? А якщо судєйка не з тієї ноги встав — то ще й винен будеш, бо самокатчик = пішохід.
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