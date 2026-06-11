Оформляйте Зеленую карту от «ТАС» и участвуйте в розыгрыше 30 000 грн на горючее

Finance.ua совместно со Страховой группой «ТАС» запускают акцию для водителей.

С 11 июня по 11 июля оформляйте Зеленую карту от СГ «ТАС» и автоматически принимайте участие в розыгрыше 15 сертификатов WOG номиналом 2 000 грн каждый.

Победители будут определены 13 июля с помощью сервиса Random.org путем случайного выбора среди всех участников акции.

Результаты розыгрыша будут опубликованы в Telegram-канале Finance.ua — онлайн-страхование.

Подробные условия акции доступны по ссылке.

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