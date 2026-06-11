НБУ обновил данные финрынка: минус пять небанковских учреждений за май

Количество участников небанковского финансового рынка в мае 2026 года уменьшилось на пять учреждений — до 744 (из 749). Количество банков, имеющих банковскую лицензию, не изменилось и составило 59. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Кого исключили из реестра

В мае по инициативе заявителя аннулирована лицензия одной финансовой компании. Еще трем финансовым компаниям лицензии аннулированы принудительно.

Кроме того, Национальный банк согласовал одной страховой компании расширение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Из реестров исключены пять небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя из реестра исключен один страховой брокер. Принудительно из реестров исключены четыре финансовые компании.

По состоянию на 1 июня 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

391 финансовая компания (было 395)

47 страховщиков non-life (количество не изменилось)

10 life-страховщиков (количество не изменилось)

один страховщик со специальным статусом (количество не изменилось)

97 ломбардов (количество не изменилось)

79 кредитных союзов (количество не изменилось)

один лизингодатель (количество не изменилось)

46 страховых брокеров (было 47)

72 коллекторские компании (количество не изменилось).

Число банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (39) не изменилось.

На платежном рынке действуют 13 платежных систем, созданных резидентами (было 12), в том числе две государственные (количество не изменилось), и 10 международных платежных систем (количество не изменилось).

На рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (количество не изменилось), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).