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11 июня 2026, 13:45 Читати українською

Премиум жилье становится более привлекательным для инвесторов: что изменилось на рынке

Доля инвестирования в премиум жилье на первичном рынке выросла ориентировочно до 18−20%. До полномасштабной войны этот показатель не превышал 10%. Об этом сообщила Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

Доля инвестирования в премиум жилье на первичном рынке выросла ориентировочно до 18−20%.

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Инвестиционный спрос

По словам специалиста, за последние годы структура инвестиционного спроса на первичном рынке существенно изменилась. Если в 2019—2021 годах доля премиумсегмента, включая апартаменты и большие дома площадью от 300 м², не превышала 10% инвестиционных приобретений, то сейчас инвестирование в премиумжилье оценивается уже на уровне 18−20%.

«Это свидетельствует о том, что часть покупателей изменила подход к инвестициям в недвижимость. Низшая стартовая цена остается важной, однако она уже не является единственным или главным критерием. Для инвестора все большее значение приобретают класс объекта, концепция, качество среды, частность, сервис, инфраструктура, решения безопасности, потенциал аренды и возможность дальнейшей перепродажи».

По ее утверждению, современные жилые объекты премиумкласса все чаще оцениваются не только из-за локации, архитектуры, площади или качества материалов. На первый план выходит способность проекта создавать для человека цельную среду жизни.

Кроме того, покупатели все чаще рассматривают такие объекты как инвестицию в качество жизни, безопасность, конфиденциальность, сервис, психологический комфорт и долгосрочную ликвидность.

По ее словам, инвестиционная привлекательность премиальных объектов также связана с их способностью не терять потенциала спроса даже в сложные периоды. Покупатели таких объектов чаще, кроме текущей стоимости квадратного метра, оценивают и прогнозируют, насколько проект будет актуален через несколько лет.

«Покупатель ожидает от премиумнедвижимости качественной среды, сервиса, конфиденциальности, безопасности и понятной жизненной концепции. Именно такие характеристики формируют долгосрочную ценность и делают проект более устойчивым с инвестиционной точки зрения», — подчеркнула коммерческий директор GAZDA.

По ее словам, ориентировочный порог инвестиционного входа на первичный рынок жилья существенно отличается в зависимости от сегмента. Для эконом и комфорта-класса он может стартовать от $20 тыс. до $30 тыс. Для бизнес-класса обычно составляет ориентировочно от $35 тыс. до $60 тыс. В премиальном сегменте инвестору следует ориентироваться на суммы от $70 тыс., а стоимость отдельных объектов может достигать $170−200 тыс. и более.

В то же время, как утверждает эксперт, инвестиции в первичный рынок, в частности в премиумсегмент, нуждаются в тщательной оценке рисков. Главная особенность приобретения в новостройках на стадии возведения по-прежнему заключается в возможности зафиксировать более низкую цену на раннем этапе строительства.

По ее данным, в качественных проектах со стабильной динамикой строительства рост стоимости в течение первого года может составить около 15−17%. А общая разница между стартовой ценой и ценой на этапе ввода в эксплуатацию может ориентировочно достигать 30−35%.

«Такая доходность не автоматическая. Фактический результат зависит от локации, класса объекта, темпов строительства, репутации девелопера, качества проекта, конкуренции в конкретном регионе и общей ситуации на рынке», — подчеркнула Бигунец.

Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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