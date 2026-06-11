Не хватает стажа для пенсии: ПФУ объяснил, как доплатить за прошлые годы

Пенсионный фонд Украины разъяснил механизм, позволяющий увеличить страховой стаж для назначения пенсии, даже если официальных лет работы не хватает. Речь идет о доплате в минимальный страховой взнос за предыдущие периоды.

Доплата к минимальному страховому взносу — это один из способов «добрать» страховой стаж в системе общеобязательного государственного социального страхования. Воспользоваться им могут те, кто официально работал или работает, но за определенные месяцы их вклад в ПФУ был меньше минимального. Норму регулирует статья 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Важные условия

Доплата возможна только за месяцы, начиная с 1 января 2004 года, и только за те месяцы, в которых фактически начислялась зарплата и уплачивались взносы. То есть «купить» стаж за годы, когда человек вообще не работал официально, не получится.

Сумма доплаты рассчитывается от минимальной заработной платы, действующей на момент осуществления выплаты. По состоянию на 1 января 2026 года минималка составляет 8 647 грн, а минимальный страховой взнос — 1 902,34 грн (22% от минимальной зарплаты). Именно столько придется доплатить за каждый недостающий месяц.

Как подать заявление о доплате

Обратиться в ПФУ можно двумя способами: лично в ближайший сервисный центр ПФУ или дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. После получения расчета человек сам решает, целесообразно ли делать доплату, и тогда уже представляет соответствующие сведения о суммах в органы ПФУ.

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