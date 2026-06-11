Эксперты назвали идеальную цену для покупки биткоина, банки Японии запускают общий стейблкоин: что нового

Эксперты назвали отметку $60 000 идеальной зоной для закупки биткоина

Главная криптовалюта мира пережила мощную коррекцию, потеряв за месяц 28% стоимости — цена BTC опустилась с пиковых $82 000 ниже психологической отметки в $60 000. По расчетам аналитической компании K33, из-за этого обвала «в минусе» оказались более 10 миллионов BTC (что больше чем в половине монеты), что составляет более половины объёма монет в размере 50%, что составляет более половины объёма монет.

Для сравнения, еще месяц назад доля убыточных адресов составляла всего 30%. Как пояснил руководитель исследований K33 Ветле Лунде, значительная часть биткоинов годами остается неподвижной из-за потери доступа к кошелькам или принципиального отказа владельцев от продаж. Поэтому в прошлых медвежьих циклах пик убыточного предложения исторически фиксировался в пределах 50−56%.

Аналитики отмечают, что схожая рыночная картина наблюдалась во время кризисов 2011, 2018 и 2022 годов. Тогда крипторинок нащупывал дно в течение месяца после того, как доля убыточных монет пересекала отметку в 50%.

Перед окончательным разворотом цена обычно демонстрировала финальный «аккорд» падения еще на 15−26%. В течение года после достижения этой критической точки биткоин демонстрировал колоссальное восстановление — рост составил от 69 до 359%.

Текущий откат вернул котировки биткоина к его 200-недельной скользящей средней (MA) — техническому индикатору, который традиционно сигнализирует о завершении масштабных медвежьих циклов. Кроме того, Индекс относительной силы (RSI) BTC опустился до самого низкого уровня с ноября 2018 года, а Индекс страха и алчности упал в экстремальные 8 пунктов, что указывает на максимальную панику среди розничных инвесторов.

Параллельно фиксировался отток капитала: в период с 7 мая по 8 июня инвесторы выводили из биржевых криптопродуктов (ETP/ETF) в среднем по 4108 BTC ежедневно.

По словам Лунде, сейчас наблюдается глобальное изменение настроений — ликвидность перетекает в акции технологических гигантов, сектор искусственного интеллекта и накануне ожидаемого IPO SpaceX. В то же время эксперт подчеркнул, что нынешняя просадка значительно короче и мягче, чем в предыдущих циклах, что подтверждает долгосрочный тренд на снижение общей волатильности первой криптовалюты.

Эксперты K33 остаются верны своему базовому сценарию: уровень около $60 000 является циклическим дном или, по крайней мере, максимально выгодной зоной для долгосрочного накопления актива.

На момент написания новости цена биткоина составляет $62 620. За последние сутки актив вырос на 1,6%. Отметим, что с тех пор, как в октябре прошлого года биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $126 000, он потерял уже более половины своей стоимости.

Три крупнейших банка Японии запустят общий стейблкоин в 2026 году

Три ведущих финансовых гиганта Японии — MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) — объявили о намерении запустить в коммерческое обращение совместный стейблкоин. Старт первых реальных транзакций запланирован на 2026 год финансовый год.

Цифровой актив будет выпускаться на базе трастового соглашения. При этой схеме три банка выступят соучредителями траста, а функции доверительного управляющего возьмет на себя специализированное трастовое финучреждение.

Чтобы подготовить основу для релиза, банки подписали меморандум о создании координационного совета. Этот орган будет разрабатывать операционные инструменты, архитектуру корпоративного управления и технические нюансы, необходимые для успешного развертывания проекта.

Представители банков подчеркнули, что интеграция блокчейна в платежные системы — это глобальный тренд, и токенизированные депозиты вместе со стейблкоинами способны кардинально модернизировать финансовую инфраструктуру. Вновь созданный совет также будет искать форматы для масштабирования инициативы и привлечения новых партнеров среди других финучреждений страны. Все подготовительные этапы будут проходить в строгом соответствии с действующим законодательством и требованиями регуляторов.

Запуск совместного стейблкоина происходит на фоне глобальной интеграции криптоактивов в банковскую систему Японии, заметно ускорившуюся в 2026 году:

Доступ к иностранным активам: Агентство финансовых услуг Японии (FSA) недавно утвердило новые правила. Они открывают путь к национальной платежной инфраструктуре для зарубежных стейблкоинов трастового типа.

Криптобонусы за депозиты: На осень 2026 года SBI Shinsei Bank (структура SBI Group) анонсировала уникальную программу для вкладчиков. Клиенты банка смогут получать доход по депозитам не только в обычной валюте, но и в криптовалюте через специальные обменные ваучеры.

Зеленый свет для Crypto ETF: Профильная комиссия при правящей Либерально-демократической партии Японии уже обратилась к правительству с требованием как можно быстрее создать нормативную базу для запуска криптовалютных ETF и усилить поддержку стейблкоинов, имеющих привязку к иене.

Sahara AI назвала причину обрушения токена SAHARA на 60%

Команда ШИ-проекта Sahara AI обнародовала первые результаты расследования по стремительному падению курса собственного токена SAHARA, которое состоялось 9 июня 2026 года. Представители компании заверили: обвал более чем на 60% не связан с продажами разработчиков или ранних инвесторов. Главным виновником стал масштабный каскад ликвидаций на рынке фьючерсов.

В отчете отмечается, что никаких уязвимостей в смартконтрактах или сбоях в продуктах экосистемы обнаружено не было.

«Никакие токены команды или инвесторов не были проданы или перемещены. Эти алокации остаются полностью неприкосновенными в ончейне», — подчеркнули в Sahara AI.

Также в проекте добавили, что официальные маркетмейкеры Amber Group и Herring Global во время инцидента работали в штатном режиме. Контроль за сохранностью и управлением активами по-прежнему полностью обеспечивает Sahara Foundation.

Согласно ончейн-анализу, к коллапсу привела критическая концентрация лонг-позиций (ставок на рост) с высоким кредитным плечом. В течение трех недель трейдеры активно накапливали фьючерсы на SAHARA в преддверии плановой разблокировки токенов. Это создало «пороховую бочку»: объем открытых позиций обновил исторический максимум, в то время как реальная ликвидность на рынке оставалась низкой.

Когда цена испытала первое кратковременное давление, запустилась неуправляемая цепная реакция:

Быстрый темп: На пике паники криптобиржи принудительно закрывали позиции трейдеров на сумму до $992 000 в секунду.

Принудительные продажи: В первые две минуты обвала 60% всех фьючерсных ордеров пришлись именно на автоматические ликвидации.

Стремительное пике: Фьючерсная цена SAHARA обвалилась на 64% всего за 5,5 минуты.

Большие объемы: Менее чем за полчаса рынок «переварил» фьючерсные ордера на общую сумму около $60 млн.

Интересно, что фьючерсный рынок опережал спотовый на 1−3 минуты, а цена на нем была на 27% ниже. Такая аномалия является классическим маркером того, что рынок просто не успевал поглощать колоссальные объемы автоматических продаж.

Рынок публичных токенсейлов показал самый плохой результат за последние 5 лет

Сектор публичного привлечения капитала в криптоиндустрии переживает масштабный спад. По данным аналитической платформы CryptoRank, во II квартале 2026 года через механизмы IEO, ICO и IDO проекты смогли собрать скромные $58 млн. Это на 85% меньше показателей предыдущего квартала.

Общее количество токенсейлов за отчетный период обвалилось на 65%, что рискует превратить этот квартал в антирекордный для сегмента за последние пять лет. При этом эксперты отмечают: институциональный интерес к рынку полностью не исчез — большие частные и венчурные раунды финансирования без проблем привлекают сотни миллионов долларов .

Ключевые маркеры падения:

Резкое сокращение запусков: Во II квартале 2026 года произошло лишь 37 публичных продаж токенов, в то время как в I квартале их было 105.

Майский антирекорд: Особенно неудачным оказался май 2026 года, когда зафиксировали всего 13 кампаний. Это самый низкий месячный показатель с декабря 2020 года (тогда прошло всего 4 токенсейла).

Драматический контраст с пиком: По сравнению с пиком нынешнего рыночного цикла (I квартал 2025 года), когда 429 проектов привлекли $849 млн, объемы финансирования упали более чем в 14 раз.

Текущий кризис обусловлен не только тем, что стартапы стали реже выходить на краудфандинг. Сами масштабы публичных собраний существенно измельчали. Это свидетельствует о максимальной осторожности розничных инвесторов и общем падении спроса на новые, еще не проверенные временем токены.