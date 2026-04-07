Главные новости вторника, 7 апреля.
Главное за вторник: валютные резервы НБУ сократились, военный сбор будут взимать после войны
Валютные резервы НБУ за март сократились на 5%
По предварительным данным, в марте международные резервы Украины сократились на 5% и составляют 51,99 млрд долларов США. Несмотря на регулярные миллиардные транши от западных кредиторов, Национальный банк вынужден агрессивно продавать накопленную валюту для искусственного поддержания курса гривны, расходуя запасы быстрее, чем они пополняются.
Украина на шаг ближе к SEPA: Комитет одобрил законопроект, открывающий доступ к счетам
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный правительственный проект закона № 14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Валютные колебания в марте: гривна подешевела по отношению к доллару, но восстановила позиции по отношению к евро
В марте 2026 года украинский валютный рынок ощутил влияние глобальных финансовых тенденций. Гривна несколько ослабла по отношению к доллару, однако продемонстрировала устойчивость по отношению к евро, сохраняя стабильность на рынке наличной валюты.
Военный сбор продлили на 3 года после окончания войны: Рада приняла закон
7 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после окончания войны, что является ключевым элементом новой программы финансирования с МВФ.
Рада одобрила изъятие единственного жилья должника в счет погашения долга, но с ограничениями
7 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 14005 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства посредством цифровизации».
Глава МВФ: Все пути ведут к росту цен и замедлению экономики
Война на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции и замедлению глобального экономического роста. Об этом заявила в понедельник, 6 апреля, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Цены на АЗС 7 апреля: дизельное топливо превысило психологическую отметку в 90 гривен
Ситуация на украинских АЗС продолжает обостряться. Цены на все виды топлива вновь пошли вверх, а дизельное топливо установило очередной антирекорд, перейдя критическую для рынка отметку.
