Рада дала добро на взимание в счет погашения долга единственного жилья должника, но с ограничениями

7 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 14005 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию». Об этом идет речь на сайте Парламента.

О чем идет речь в законопроекте

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает цифровизацию отдельных этапов исполнительного производства, а также оптимизацию его стадий и сроков выполнения.

Цель документа — запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до погашения долга.

Предполагается, что взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество должника. Таким образом, должник не сможет его продать или переписать на другого человека, пока не рассчитается.

Что внедряет закон:

расширить возможности автоматизированной системы исполнительного производства, в частности интеграции с некоторыми структурами (государственные органы, банки, финансовые учреждения и небанковские предоставлятели платежных услуг);

внедрить взаимодействие Единого реестра должников с другими государственными реестрами;

установить, что при обращении лица об отчуждении или залоге имущества должника наличие его данных в Едином реестре будет основанием для отказа в таких действиях (кроме случаев, предусмотренных законом).

Народный депутат Игорь Фрис уточнил, что закон позволяет взимать в счет погашения долга единое жилье должника, но по этому предусмотрено два ограничения:

запрещается обращение взыскания на жилье военнослужащих во время военного положения и в течение года после его завершения;

запрещается обращать взыскание на единое жилье должника, если сумма долга не превышает 432 тысяч грн (50 минимальных заработных плат);

Он добавил, что закон также предусматривает снятие всех арестов за коммунальные долги на территориях боевых действий и временно оккупированных территориях.