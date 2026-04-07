7 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 14005 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию». Об этом идет речь на сайте Парламента.
Рада дала добро на взимание в счет погашения долга единственного жилья должника, но с ограничениями
О чем идет речь в законопроекте
Согласно пояснительной записке, закон предусматривает цифровизацию отдельных этапов исполнительного производства, а также оптимизацию его стадий и сроков выполнения.
Цель документа — запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до погашения долга.
Предполагается, что взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество должника. Таким образом, должник не сможет его продать или переписать на другого человека, пока не рассчитается.
Что внедряет закон:
- расширить возможности автоматизированной системы исполнительного производства, в частности интеграции с некоторыми структурами (государственные органы, банки, финансовые учреждения и небанковские предоставлятели платежных услуг);
- внедрить взаимодействие Единого реестра должников с другими государственными реестрами;
- установить, что при обращении лица об отчуждении или залоге имущества должника наличие его данных в Едином реестре будет основанием для отказа в таких действиях (кроме случаев, предусмотренных законом).
Народный депутат Игорь Фрис уточнил, что закон позволяет взимать в счет погашения долга единое жилье должника, но по этому предусмотрено два ограничения:
- запрещается обращение взыскания на жилье военнослужащих во время военного положения и в течение года после его завершения;
- запрещается обращать взыскание на единое жилье должника, если сумма долга не превышает 432 тысяч грн (50 минимальных заработных плат);
Он добавил, что закон также предусматривает снятие всех арестов за коммунальные долги на территориях боевых действий и временно оккупированных территориях.
