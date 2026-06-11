От жертвы арабского эмбарго к нефтяному гиганту США стали крупнейшим экспортером нефти в мире

Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортером нефти в мире, потеснив Саудовскую Аравию и Россию, десятилетиями доминировавшую на энергетических рынках. Стремительный рост американской добычи и экспорта изменяет глобальный баланс сил на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

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Выход США во главу угла стал потрясающим поворотом для страны, которая десятилетиями зависела от ближневосточной нефти и пережила жесткое нефтяное эмбарго со стороны некоторых членов ОПЕК в 1973 году, введенное как месть за поддержку Израиля со стороны Вашингтона.

Ситуация для США начала меняться после 2010 года, когда стремительно взлетело производство нефти и газа из сланцевых месторождений. Это позволило Штатам сначала стать мировым лидером по добыче газа, а затем и нефти.

Сегодня же, когда война между США и Ираном с февраля 2026 парализовала саудовский нефтяной экспорт, а российские поставки страдают от атак украинских дронов и американских санкций из-за вторжения в Украину, США уверенно возглавили мировой рейтинг нефтеэкспортеров.

По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, благодаря высоким объемам добычи и высвобождению стратегических резервов экспорт сырой нефти и топлива из США в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки (б/д). Это позволило Соединенным Штатам удерживать статус главного мирового экспортера третий месяц подряд. Для сравнения, по расчетам Reuters, российский экспорт в мае составил 7 млн б/д, а саудовский, по данным Vortexa, упал до 5,9 млн б/д.

В 2025 году диспозиция была другой:

Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн б/д,

США — 6,6 млн б/д,

россия — примерно 5,8 млн б/д.

«Вашингтон получил новый инструмент, о наличии которого они даже не догадывались до начала войны с Ираном — энергетический экспорт», — отмечает Мишель Брухард, руководитель отдела политики аналитической компании Kpler.

Новый рычаг глобального влияния

Новое доминирование США способно существенно ослабить диктат цен, который Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники исторически имели на рынке. Президент США Дональд Трамп уже давно критиковал ОПЕК за рыночные манипуляции. Кроме того, в мае картель получил серьезный удар: Объединенные Арабские Эмираты — один из крупнейших игроков организации — объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства.

Статус главного нефтеэкспортера дает Вашингтону сильный рычаг влияния в переговорах как с союзниками, так и с оппонентами — в дополнение к военному преимуществу и доминированию доллара как мировой резервной валюты.

«Сейчас четко видно, какое влияние оказывают США на некоторые государства, ведь они зависели от американской нефти или газа», — говорит Брухард, добавляя, что США уже являются крупнейшим поставщиком сырой нефти в Европу и вторым по объемам поставщиком дистиллятов.

Впрочем, чиновники ЕС, первоначально приветствовавшие американский нефтегазовый бум в качестве альтернативы российским и ближневосточным энергоресурсам, теперь настроены более скептически и предупреждают о рисках чрезмерной зависимости от компаний из США. Эти оговорки раздаются на фоне споров между Брюсселем и Вашингтоном по поводу торговых пошлин и экологического регулирования.

В Москве также тяжело скрывают раздражение. Игорь Сечин, глава кремлевского нефтяного гиганта «Роснефть» и один из ближайших соратников Владимира Путина, в этом месяце заявил, что именно американские энергетические компании стали главными бенефициарами закрытия Ормузского пролива.

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Рыночные механизмы против государственных директив

Однако задолго до начала американо-иранского конфликта и Саудовская Аравия, и Россия безнадежно отставали от американских компаний по темпам роста добычи.

С 2000 года производство нефти и жидких углеводородов в США выросло почти втрое — примерно до 22 млн б/д. В то же время саудская добыча в период с 2000 по 2026 год преимущественно колебалась в пределах 10−12 млн б/д из-за ограничения квот ОПЕК. Российские показатели взлетели с 6 до 10 млн б/д в период 2000—2010 годов, прибавили еще 2 млн б/д в течение следующего десятилетия, но с 2020 года стагнировали и в конце концов упали ниже отметки 10 млн б/д.

В прошлом году мировой спрос на нефть вырос до 104 млн. б/д по сравнению с 87 млн. в 2010 году. Это означает, что львиную долю глобального роста потребления в последние 15 лет покрыл именно американский нефтяной бум.

В 2015 году США отменили 40-летний запрет на экспорт нефти, действовавший еще со времен арабского эмбарго, открыв своим ресурсам выход на мировой рынок. Прошло 10 лет — и страна стала лидером экспорта, опроверг прогнозы скептиков о том, что этот рост будет недолговечным из-за истощения месторождений.

Главное отличие американского бума от модели Саудовской Аравии или России, где правительства полностью или частично диктуют объемы добычи и экспорта, заключается в том, что в США все базируется на решениях частных компаний и максимизации прибыли.

Когда цены на нефть растут, компании из США реагируют наращиванием добычи, что помогает сбить цену. Когда рынок слабеет, они сокращают производство, подталкивая цены вверх, отмечает Кеннет Медлок III, эксперт по экономике энергетики и ресурсам из Института государственной политики Бейкера.

«Во многом это сродни роли, которую ОПЕК и Саудовская Аравия выполняли с помощью своих резервных мощностей, но в случае США это сугубо рыночный механизм, а не стратегический инструмент государства», — объясняет он.

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году европейские страны стали критически зависимыми от США. В этом году европейский континент принял около 47% всего американского нефтяного экспорта (в 2021 году этот показатель составил 37%).

Страны Азии, ранее покупавшие львиную долю сырья на Ближнем Востоке, теперь также все чаще переориентируются на Штаты: в мае на азиатский рынок пришлось около 46% нефтяного экспорта США против 37% в прошлом году.