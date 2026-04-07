7 апреля 2026, 8:22 Читати українською

Глава МВФ: Все дороги ведут к росту цен и замедлению экономики

Война на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции и замедлению глобального экономического роста. Об этом заявила в понедельник, 6 апреля, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью агентству Reuters в преддверии нового прогноза по мировой экономике, который фонд планирует опубликовать на следующей неделе.

Сокращение мировых поставок нефти на 13%

По словам главы МВФ, война на Ближнем Востоке вызвала «сильнейший в истории сбой в глобальных поставках энергоносителей» из-за фактической блокировки Ираном Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Конфликт между Израилем, США и Ираном, продолжающийся более месяца, уже сократил мировые поставки нефти на 13%, добавила она.

Даже если этот конфликт будет быстро урегулирован, МВФ намерен снизить свой прогноз экономического роста и повысить прогноз инфляции, отметила Георгиева.

Все дороги ведут к росту цен

По словам Георгиевой, если бы войны на Ближнем Востоке не было, прогноз МВФ на рост глобальной экономики составил бы 3,3 процента в 2026 году и 3,2 процента в 2027 году. Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономики, подчеркнула Георгиева.

Глава МВФ также отметила, что сильнее всего от войны страдают бедные страны, не имеющие энергетических резервов и бюджетных возможностей для помощи населению. Это, в свою очередь, увеличивает риск социально-политических потрясений, считает Георгиева.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
