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11 июня 2026, 15:56 Читати українською

ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставки

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 11 июня принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, говорится в пресс-релизе регулятора.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 11 июня принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, говорится в пресс-релизе регулятора.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак изменилась ставкаСтавка по депозитам вырастет до 2,25%, по основным операциям рефинансирования — до 2,4%, по маржинальной кредитной линии — до 2,65%.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась ставка

Ставка по депозитам вырастет до 2,25%, по основным операциям рефинансирования — до 2,4%, по маржинальной кредитной линии — до 2,65%. Решение вступит в силу с 17 июня.

В ЕЦБ объяснили повышение тем, что война на Ближнем Востоке создает инфляционное давление. Решение, как отмечает регулятор, устойчиво к разным сценариям развития шока и его влияния на среднесрочные перспективы еврозоны.

Согласно базовому прогнозу ЕЦБ, инфляция в еврозоне составит в среднем 3% в 2026 году, 2,3% в 2027-м и 2% в 2028-м.

Прогноз на 2026 и 2027 годы повышен по сравнению с мартовским на фоне того, что более высокая траектория цен на энергоносители частично перенесется на продовольствие, товары и услуги. Базовая инфляция (без учета энергоносителей и продуктов питания) ожидается на уровне 2,5% в 2026 и 2027 годах и 2,2% в 2028 году.

Читайте также: Ставки остались без изменений: ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 2,15%

Прогноз по экономике

Прогноз по росту экономики еврозоны, напротив, понижен. ЕЦБ ждет роста ВВП на 0,8% в 2026 году, на 1,2% в 2027-м и на 1,5% в 2028-м. Пересмотр на 2026 и 2027 годы связан с более выраженным влиянием войны на сырьевые рынки, реальные доходы и уверенность бизнеса и потребителей.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что ЕЦБ дважды может повысить ставку в 2026 году. Причиной этого станет ускорение инфляции на фоне войны на Ближнем Востоке. Так, в мае инфляция ускорилась в сравнении с прошлым месяцем до 3%.

При этом большая часть респондентов надеются, что конфликт на Ближнем Востоке закончится в ближайшем будущем, что позволит ЕЦБ понизить ставки обратно в середине 2027 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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NN NN
NN NN
11 июня 2026, 17:28
#
18 червня нбу до ставку до 16%
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