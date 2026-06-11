ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставки

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 11 июня принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, говорится в пресс-релизе регулятора.

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Как изменилась ставка

Ставка по депозитам вырастет до 2,25%, по основным операциям рефинансирования — до 2,4%, по маржинальной кредитной линии — до 2,65%. Решение вступит в силу с 17 июня.

В ЕЦБ объяснили повышение тем, что война на Ближнем Востоке создает инфляционное давление. Решение, как отмечает регулятор, устойчиво к разным сценариям развития шока и его влияния на среднесрочные перспективы еврозоны.

Согласно базовому прогнозу ЕЦБ, инфляция в еврозоне составит в среднем 3% в 2026 году, 2,3% в 2027-м и 2% в 2028-м.

Прогноз на 2026 и 2027 годы повышен по сравнению с мартовским на фоне того, что более высокая траектория цен на энергоносители частично перенесется на продовольствие, товары и услуги. Базовая инфляция (без учета энергоносителей и продуктов питания) ожидается на уровне 2,5% в 2026 и 2027 годах и 2,2% в 2028 году.

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Прогноз по экономике

Прогноз по росту экономики еврозоны, напротив, понижен. ЕЦБ ждет роста ВВП на 0,8% в 2026 году, на 1,2% в 2027-м и на 1,5% в 2028-м. Пересмотр на 2026 и 2027 годы связан с более выраженным влиянием войны на сырьевые рынки, реальные доходы и уверенность бизнеса и потребителей.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что ЕЦБ дважды может повысить ставку в 2026 году. Причиной этого станет ускорение инфляции на фоне войны на Ближнем Востоке. Так, в мае инфляция ускорилась в сравнении с прошлым месяцем до 3%.

При этом большая часть респондентов надеются, что конфликт на Ближнем Востоке закончится в ближайшем будущем, что позволит ЕЦБ понизить ставки обратно в середине 2027 года.