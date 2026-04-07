Ситуация на украинских АЗС продолжает обостряться. Стоимость всех видов топлива снова пошла вверх, а дизельное топливо установило очередной антирекорд, перейдя критическую для рынка границу. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 7 апреля: дизель преодолел психологическую отметку в 90 гривен
Актуальные цены на АЗС
- Дизельное горючее — главный маркер стоимости логистики и аграрных работ преодолел очередной барьер, добавив 42 копейки. Теперь средняя цена литра дизеля составляет 90,12 грн.
- Бензин А-95 премиум остается самым дорогим видом бензина, продемонстрировав прирост на 15 копеек. Текущая стоимость закрепилась на отметке 76,94 грн/л.
- Бензин А-95 подорожал на 13 копеек до отметки в 73,07 грн/л.
- Автогаз продолжает уверенный рост — плюс 14 копеек, что зафиксировало цену на уровне 48,98 грн.
- Бензин А-92 демонстрирует наименьшую динамику роста (+6 копеек), его средняя стоимость составляет 67,30 грн/л.
Читайте также: Нефть штурмует новые максимумы: мир замер в ожидании дедлайна Трампа и развязки в Ормужском проливе
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
