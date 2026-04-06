6 апреля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: прибыль банков выросла, военный сбор, кэшбэк на топливо

Главные финансовые новости понедельника, 6 апреля.

Доход топ-10 банков Украины вырос на 14%. Какой из банков заработал больше всех

Более 304 млрд грн заработала десятка лучших банков Украины, вошедших в Индекс Опендатабота 2026. Их совокупный доход вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Состав десятки лучших не изменился, однако некоторые банки поменялись местами в списке. 67% совокупного дохода лидеров банковской сферы приходится на 5 государственных банков. Неизменным лидером остается Приват, а наибольший прирост дохода получил Универсал банк (monobank).

Украинцам придётся платить военный сбор ещё 3 года после войны — решение комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении и в целом законопроект № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после окончания войны, что является структурным ориентиром новой программы финансирования с МВФ.

Лучший автомобиль года в Украине: кто получил этот титул

В этом году общественное и экспертное жюри, по итогам голосования, присвоило титул «Автомобиль года в Украине» компактному кроссоверу Renault Duster.

Кэшбэк на топливо: программой уже воспользовались более 1,3 млн водителей

В рамках программы украинцы получают частичную компенсацию стоимости топлива: 15% — на дизельное топливо, 10% — на бензин и 5% — на автогаз. По текущим ценам это позволяет сэкономить от 2 грн на литре автогаза и от 11 грн на дизельном топливе. Общий размер кэшбэка составляет до 1000 грн в месяц.

Каждый десятый польский магазин Żabka находится под управлением украинцев

В Польше стремительно растет число украинских предпринимателей, присоединяющихся к франчайзинговой модели популярной розничной сети Żabka. На сегодняшний день около 1100 граждан Украины управляют магазинами этой сети, причем только за последний год к ней присоединились почти 600 новых франчайзи из Украины.

Украина оказалась внизу европейского рейтинга свободы интернета

Глобальный уровень цензуры продолжает усиливаться: пока отдельные страны обеспечивают свободный доступ к сети, правительства по всему миру активно ограничивают онлайн-активность своих граждан под предлогом борьбы с языком вражды или политическим инакомыслием. Украина в этом списке демонстрирует крайне низкие показатели, оказавшись среди аутсайдеров в своём регионе.

Налоговая служба насчитала в Украине более 8 тысяч миллионеров

За первые три месяца 2026 года 92 тысячи граждан Украины подали декларации о своем имущественном положении и доходах, полученных в течение 2025 года. Совокупная задекларированная сумма составила 74,3 млрд гривен, из которых к уплате в бюджет начислено 1,6 млрд гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора.

