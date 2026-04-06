Каждый десятый польский магазин Żabka — под управлением украинцев

В Польше стремительно растет количество украинских предпринимателей, которые приобщаются к франчайзинговой модели популярной розничной сети Żabka. По состоянию на сегодняшний день около 1100 граждан Украины управляют магазинами этой сети, причем только за последний год к ней присоединились почти 600 новых франчайзи из Украины, пишет Inpoland.

Что известно

Украинцы стали второй по численности национальной группой среди партнеров после поляков.

По данным компании, примерно каждый десятый магазин сети находится в управлении украинцев.

В целом сеть Żabka продолжает активно расширяться: к концу 2025 года она насчитывала более 12 тысяч торговых точек, включая объекты за пределами Польши. Только за прошедший год было открыто более тысячи новых магазинов, что свидетельствует о динамичном развитии ритейлера и росте спроса на франшизу.

Большинство украинских франчайзи проживают в Польше уже продолжительное время. По оценкам, 44% из них проживают в стране от семи до десяти лет, еще 32% от четырех до шести лет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году граждане Украины зарегистрировали в Польше около 33 тысяч новых компаний, что составляет около 10% от общего количества новых бизнесов в стране.