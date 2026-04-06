Украинцам придется платить военный сбор еще 3 года после войны — решение комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал за основу и в целом законопроект № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны, являющейся структурным маяком новой программы финансирования с МВФ, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Поддержка законопроекта

По словам Железняка, такое решение было поддержано 16 членами комитета, трое воздержались от голосования.

«Также будет в Бюджетном кодексе сделан отдельный спецфонд, куда этот сбор будет идти и целевое его использование на армию (по-моему, это абсолютно ничего не меняет — чисто политическая история и переложение денег в одном кармане)», — написал Железняк в телеграмм-канале по результатам заседания комитета в понедельник.

Он добавил, что во вторник, 7 апреля, законопроект будет рассматриваться в зале Верховной Рады.

Что предполагает законопроект

Законопроект № 15110 предусматривает продолжение действия норм по применению обязанности уплаты военного сбора, введенных на период действия военного положения на территории Украины, а именно для физических лиц в размере 5%, для плательщиков физических лиц-предпринимателей (ФЛП) — плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й группы текущего месяца (в 2026 году — 850 грн), плательщиков единого налога третьей группы (ФЛП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) — 1% дохода, на три года, следующие за годом, в котором прекращено или отменено военное положение на территории Украины.