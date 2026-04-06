українська
6 апреля 2026, 14:52 Читати українською

Украинцам придется платить военный сбор еще 3 года после войны — решение комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал за основу и в целом законопроект № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны, являющейся структурным маяком новой программы финансирования с МВФ, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Поддержка законопроекта
По словам Железняка, такое решение было поддержано 16 членами комитета, трое воздержались от голосования.

По словам Железняка, такое решение было поддержано 16 членами комитета, трое воздержались от голосования.

«Также будет в Бюджетном кодексе сделан отдельный спецфонд, куда этот сбор будет идти и целевое его использование на армию (по-моему, это абсолютно ничего не меняет — чисто политическая история и переложение денег в одном кармане)», — написал Железняк в телеграмм-канале по результатам заседания комитета в понедельник.

Он добавил, что во вторник, 7 апреля, законопроект будет рассматриваться в зале Верховной Рады.

Что предполагает законопроект

Законопроект № 15110 предусматривает продолжение действия норм по применению обязанности уплаты военного сбора, введенных на период действия военного положения на территории Украины, а именно для физических лиц в размере 5%, для плательщиков физических лиц-предпринимателей (ФЛП) — плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й группы текущего месяца (в 2026 году — 850 грн), плательщиков единого налога третьей группы (ФЛП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) — 1% дохода, на три года, следующие за годом, в котором прекращено или отменено военное положение на территории Украины.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

TAN72
6 апреля 2026, 14:59
Аппетит однако
kadaad1988
6 апреля 2026, 15:09
Эта хотелка еще должна пройти в зраде, а там у зеленых сейчас напряженно с голосами.
EconomistPetya
6 апреля 2026, 15:20
Правильное решение. Восстановление Донбаса и Крыма после нашей победы это задача государства. Мы все хотим как можно быстрее их восстановить и нормально, когда для больших успешных инфраструктурных проектов привлекают средства за счет налогов. Это в наших с вами интересах.

Репарации будут к месту, но работы все равно будет очень много.
TattiReuven
6 апреля 2026, 16:01
Верной дорогой идете, товарищ, успехов вам! Но большинство будет в ЕС
bosyak
6 апреля 2026, 16:16
Шо на донбасі і в криму Ви збираєтесь відновлювати за рахунок держави? Метінвест? Дтек? Стирол? Шахти? Щось державне? Чи щось приватне?
neverice
6 апреля 2026, 15:33
#
Ну от, всього 3 роки, а не «назавжди», як казав, здається, цей самий депутат. І правду кажучи — це цілком логічне, хоча і не дуже приємне рішення. Інфраструктура, енергетика та оборона не відновляться в один момент після встановлення миру (який ще невідомо коли і наскільки стабільним буде).
Rubi0
6 апреля 2026, 16:27
#
Помнится Яценюк в 2014 вводил этот налог на пару месяцев в размере 0.5%. Спустя 12 лет он уже 5% и платить вы его будете еще лет 50
lider2000
6 апреля 2026, 16:20
#
А после войни ето лет через 10?
Rubi0
«структурным маяком новой программы финансирования с МВФ» — 5 лет рассказывали про помощь от МВФ и партнеров, по факту оказалась не помощь а кредит который надо платить.
