6 апреля 2026, 19:44

Налоговая насчитала в Украине более 8 тысяч миллионеров

За первые три месяца 2026 года 92 тысячи граждан Украины подали декларации о своем имущественном положении и доходах, полученных в течение 2025 года. Совокупная задекларированная сумма достигла 74,3 млрд гривен, из которых к уплате в бюджет начислено 1,6 млрд гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины 6 апреля.

Структура капитала: от наследства до иностранных активов

Согласно официальной статистике, львиную долю дополнительных финансовых поступлений украинцы получают не от ведения бизнеса или инвестиций, а за счет перераспределения имущества. Наибольшую долю доходов в декларациях этого года составили наследство и полученные в подарок активы — их оценили в 6,6 млрд гривен.

Вторым по объему источником дохода стали доходы, полученные из-за рубежа, которые составили 3,4 млрд гривен. Операции по продаже движимого и недвижимого имущества принесли декларантам 1,8 млрд гривен, а сдача имущества в аренду — 1,2 млрд гривен. На инвестиционных доходах граждане заработали 1,0 млрд гривен, тогда как все остальные источники прибыли в сумме составили 971,2 млн гривен.

Концентрация богатства: география и налоговые рекорды

Из 92 тысяч человек, уже подавших отчетность, 8,3 тысячи граждан официально признаны миллионерами (то есть задекларировали доход свыше 1 млн гривен за прошлый год). Эта небольшая группа лиц аккумулировала более половины всех зафиксированных средств — 38,2 млрд гривен. Именно они сгенерировали почти 1,1 млрд гривен налоговых обязательств из общих 1,6 млрд. Стоит отметить, что общий объем определенных к уплате налогов в этом году вырос на 560 млн гривен по сравнению с прошлогодними показателями.

В региональном разрезе абсолютным лидером по объему задекларированного имущества традиционно остается Киев с показателем в 16,3 млрд гривен. Далее с большим отрывом следуют Днепропетровская (6,6 млрд гривен), Львовская (6,0 млрд гривен) и Киевская (5,8 млрд гривен) области. В то же время абсолютный рекорд по уплате налогов установил не житель столицы, а житель Хмельницкой области — по результатам своей декларации он должен перечислить в бюджет более 18,3 млн гривен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
