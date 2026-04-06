6 апреля 2026, 8:00 Читати українською

Кешбек на топливо: программой уже воспользовались более 1,3 млн водителей

В Украине продолжает действовать программа кешбека на горючее, которой уже воспользовались 1,3 млн граждан. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Компенсация за горючее

В рамках программы украинцы получают частичную компенсацию стоимости горючего: 15% — на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автогаз. По текущим ценам это позволяет экономить от 2 грн на литре автогаза и от 11 грн на дизеле. Общий размер кэшбека составляет до 1000 грн в месяц.

«Полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатить в поддержку Сил обороны Украины», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.

В общей сложности программой «Национальный кешбек» активно пользуются 4,4 млн украинцев. С момента запуска кэшбека на горючее открыто более 200 тысяч новых счетов в рамках этой инициативы.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
