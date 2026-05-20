BYD захватил топ продаж: какие китайские авто украинцы выбирали в прошлом месяце

За прошедший месяц украинцы приобрели 1252 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 0,3% меньше, чем в апреле 2025 г. Из этого количества: новых — 1076 ед. (+4%); б/у — 176 ед. (-21%) ед., сообщает Укравтопром.