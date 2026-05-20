За прошедший месяц украинцы приобрели 1252 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 0,3% меньше, чем в апреле 2025 г. Из этого количества: новых — 1076 ед. (+4%); б/у — 176 ед. (-21%) ед., сообщает Укравтопром.
BYD захватил топ продаж: какие китайские авто украинцы выбирали в прошлом месяце
Какие авто выбирали
- Большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 46,1% (в апреле 2025 г. было 82%).
- Гибридных — 30%.
- Бензиновых авто — 19,6%
- дизельных — 4,1%
- Авто с ГБО — 0,2%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения
- BYD Sea Lion 06 — 102 ед.;
- BYD Leopard 3 — 96 ед;
- BYD Song L — 94 ед.;
- MG ZS — 52 ед.
- Chery Tiggo 4 — 51 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:
- BYD Song L — 22 ед.;
- BUICK Envision — 15 ед.;
- KIA EV5 — 9 ед.
- BYD Sea Lion 05 — 8 ед.
- BYD Song Plus — 7 ед.
Источник: Минфин
