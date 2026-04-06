Лучший автомобиль года в Украине: кто получил титул

В этом году общественное и экспертное жюри по сумме голосов отдали титул Автомобиль года в Украине компактному кроссоверу Renault Duster. Об этом пишет «Укравтопром».
Кто еще в номинациях
- Легковой автомобиль — CUPRA Leon
- Легковой автомобильный бизнес сегмента — Audi А6
- Городской кроссовер — Citroen C4
- Компактный кроссовер — CUPRA Formentor
- Среднеразмерный кроссовер — Audi Q5
- Кроссовер SUV — Volvo XC90
- Внедорожник — Mercedes-Benz G 580 EQ
- Легковой электромобиль — Audi А6 e-tron
- Электрокроссовер — Skoda Enyaq
- Электрический SUV — BMW iX
- Гибридный кроссовер — Peugeot 3008 Hybrid
- Гибридный SUV — Hyundai Palisade PHEV
- Авто премиум сегмента — Mercedes-Benz G 580 EQ
- Спортивный автомобиль — Porsche 911 Turbo S
- Семейный вен — Volkswagen Caravelle
- Пикап — Peugeot Landtrak
- Авто для коммерции — Peugeot Boxer
- Соотношение цена/качество — Kia Sportage
- Дизайн — DS #4
- Прорыв года — бренд Chery
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут
Источник: Минфин
