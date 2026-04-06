Украина оказалась внизу европейского рейтинга свободы интернета, а США уступили Монголии

Глобальный уровень цензуры продолжает усиливаться: пока отдельные страны обеспечивают свободный доступ к сети, правительства по всему миру активно ограничивают онлайн-активность своих граждан под предлогом борьбы с языком вражды или политическим инакомыслием. Украина в этом списке демонстрирует критически низкие показатели, оказавшись среди аутсайдеров в своем регионе. Об этом свидетельствуют данные портала Cloudwards.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аутсайдеры и лидеры цифрового мира

Наихудшую ситуацию со свободой в интернете, как и ожидалось, демонстрирует Северная Корея, получившая 0 баллов — доступ к глобальной сети там имеет исключительно лояльная к режиму верхушка. Россия, Пакистан, Иран и Китай разделили предпоследние позиции, набрав лишь по 4 балла. В целом страны с самыми низкими показателями (20 баллов и менее) географически распределены по трем континентам: в Азии, Африке и Европе.

Напротив, самый высокий уровень свободы (92 балла) зафиксирован в группе из 11 стран, расположенных на четырёх континентах. В список государств с минимальными онлайн-ограничениями вошли, в частности, Бельгия, Коста-Рика, Восточный Тимор (Тимор-Лешти) и Новая Зеландия.

Позиции Украины: на дне Европы

Несмотря на регулярные заявления об успехах в области цифровизации, Украина набрала в рейтинге всего 44 балла. Этот результат отбрасывает страну на последние места в Европе по уровню свободы интернета. Хуже в регионе показатели только у двух тоталитарных государств — Беларуси (20 баллов) и России (4 балла).

Парадоксы регулирования: США отстают от Монголии

Средние показатели в рейтинге демонстрируют даже развитые экономики, где свобода сталкивается с жестким регулированием. Соединенные Штаты Америки набрали 64 балла, оказавшись в середине списка вместе с Южной Африкой, Японией и Австралией. Показательно, что США значительно уступают Монголии, набравшей 76 баллов.

Еще более низкие результаты продемонстрировали Великобритания (52 балла) и Южная Корея, набравшая всего 32 балла, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне государственного вмешательства в онлайн-пространство этих стран.

Источник: Cloudwards

Механизмы цензуры и торренты вне закона

Официальные причины введения интернет-ограничений варьируются: от защиты людей от языка вражды до откровенного подавления политического инакомыслия. В странах с жесткими режимами цензура и мониторинг трафика используются как основной инструмент для полного контроля над информационными нарративами. Последствия за нарушение цензурных законов зависят от юрисдикции — от крупных административных штрафов до арестов и тюремного заключения.

Аналитики также отмечают, что наиболее жестко преследуемой категорией в интернете во всем мире остаются загрузки через торрент-трекеры. Из-за законов об охране авторских прав торренты не являются полностью легальными и беспрепятственно доступными ни в одной стране.

Как рассчитываются баллы свободы интернета?

Исследование «Mapped: Internet Freedom by Country in 2026» охватило 171 страну и основано на 100-балльной шкале (где 100 — абсолютная свобода, а 0 — тотальная цензура). Для расчета рейтинга аналитики использовали агрегированные данные с технических платформ (таких как OONI Explorer, фиксирующий блокировку ресурсов провайдерами), отчетов Freedom House, а также правительственных сообщений, судебных решений и регуляторных актов. Ключевыми критериями для оценки стали: возможность граждан беспрепятственно получать доступ к политическому и общественному контенту, свобода использования социальных сетей, а также наличие блокировок средств обхода цензуры, таких как VPN-сервисы.

Почему это важно

Снижение показателей свободы интернета как в развивающихся странах, так и в признанных демократиях (США, Великобритания, Южная Корея) сигнализирует об опасной глобальной тенденции — правительства стремятся централизовать контроль над цифровым пространством. Меры, представляемые под видом защиты национальной безопасности или борьбы с дезинформацией, на практике формируют инфраструктуру для прямой цензуры и мониторинга граждан. Оценка Украины в 44 балла является объективным показателем того, что методы регулирования отечественного интернета (в частности, внесудебные блокировки сайтов) в настоящее время имеют больше общего с репрессивными практиками, чем с задекларированными европейскими стандартами свободы слова.