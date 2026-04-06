Украина оказалась внизу европейского рейтинга свободы интернета, а США уступили Монголии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 апреля 2026, 13:11

Украина оказалась внизу европейского рейтинга свободы интернета, а США уступили Монголии

Глобальный уровень цензуры продолжает усиливаться: пока отдельные страны обеспечивают свободный доступ к сети, правительства по всему миру активно ограничивают онлайн-активность своих граждан под предлогом борьбы с языком вражды или политическим инакомыслием. Украина в этом списке демонстрирует критически низкие показатели, оказавшись среди аутсайдеров в своем регионе. Об этом свидетельствуют данные портала Cloudwards.

Глобальный уровень цензуры продолжает усиливаться: пока отдельные страны обеспечивают свободный доступ к сети, правительства по всему миру активно ограничивают онлайн-активность своих граждан под предлогом борьбы с языком вражды или политическим инакомыслием.

Аутсайдеры и лидеры цифрового мира

Наихудшую ситуацию со свободой в интернете, как и ожидалось, демонстрирует Северная Корея, получившая 0 баллов — доступ к глобальной сети там имеет исключительно лояльная к режиму верхушка. Россия, Пакистан, Иран и Китай разделили предпоследние позиции, набрав лишь по 4 балла. В целом страны с самыми низкими показателями (20 баллов и менее) географически распределены по трем континентам: в Азии, Африке и Европе.

Напротив, самый высокий уровень свободы (92 балла) зафиксирован в группе из 11 стран, расположенных на четырёх континентах. В список государств с минимальными онлайн-ограничениями вошли, в частности, Бельгия, Коста-Рика, Восточный Тимор (Тимор-Лешти) и Новая Зеландия.

Позиции Украины: на дне Европы

Несмотря на регулярные заявления об успехах в области цифровизации, Украина набрала в рейтинге всего 44 балла. Этот результат отбрасывает страну на последние места в Европе по уровню свободы интернета. Хуже в регионе показатели только у двух тоталитарных государств — Беларуси (20 баллов) и России (4 балла).

Парадоксы регулирования: США отстают от Монголии

Средние показатели в рейтинге демонстрируют даже развитые экономики, где свобода сталкивается с жестким регулированием. Соединенные Штаты Америки набрали 64 балла, оказавшись в середине списка вместе с Южной Африкой, Японией и Австралией. Показательно, что США значительно уступают Монголии, набравшей 76 баллов.

Еще более низкие результаты продемонстрировали Великобритания (52 балла) и Южная Корея, набравшая всего 32 балла, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне государственного вмешательства в онлайн-пространство этих стран.

Источник: Cloudwards

Механизмы цензуры и торренты вне закона

Официальные причины введения интернет-ограничений варьируются: от защиты людей от языка вражды до откровенного подавления политического инакомыслия. В странах с жесткими режимами цензура и мониторинг трафика используются как основной инструмент для полного контроля над информационными нарративами. Последствия за нарушение цензурных законов зависят от юрисдикции — от крупных административных штрафов до арестов и тюремного заключения.

Аналитики также отмечают, что наиболее жестко преследуемой категорией в интернете во всем мире остаются загрузки через торрент-трекеры. Из-за законов об охране авторских прав торренты не являются полностью легальными и беспрепятственно доступными ни в одной стране.

Как рассчитываются баллы свободы интернета?

Исследование «Mapped: Internet Freedom by Country in 2026» охватило 171 страну и основано на 100-балльной шкале (где 100 — абсолютная свобода, а 0 — тотальная цензура). Для расчета рейтинга аналитики использовали агрегированные данные с технических платформ (таких как OONI Explorer, фиксирующий блокировку ресурсов провайдерами), отчетов Freedom House, а также правительственных сообщений, судебных решений и регуляторных актов. Ключевыми критериями для оценки стали: возможность граждан беспрепятственно получать доступ к политическому и общественному контенту, свобода использования социальных сетей, а также наличие блокировок средств обхода цензуры, таких как VPN-сервисы.

Почему это важно

Снижение показателей свободы интернета как в развивающихся странах, так и в признанных демократиях (США, Великобритания, Южная Корея) сигнализирует об опасной глобальной тенденции — правительства стремятся централизовать контроль над цифровым пространством. Меры, представляемые под видом защиты национальной безопасности или борьбы с дезинформацией, на практике формируют инфраструктуру для прямой цензуры и мониторинга граждан. Оценка Украины в 44 балла является объективным показателем того, что методы регулирования отечественного интернета (в частности, внесудебные блокировки сайтов) в настоящее время имеют больше общего с репрессивными практиками, чем с задекларированными европейскими стандартами свободы слова.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами