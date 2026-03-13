Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2026, 20:00 Читати українською

Доллар на максимуме, отмена банковской тайны: главные новости недели

Главные финансовые новости за неделю, 9−13 марта.

Реальный ВВП Украины вырос на 1,8% по итогам 2025 года

Номинальный валовой внутренний продукт страны достиг 8 931,2 млрд грн. Основными факторами роста стали валовое накопление капитала (+15,5%), а также сферы образования (+12,7%) и строительства (+11,6%).

Доллар преодолел отметку в 44 гривны, обновив исторический максимум

Национальный банк установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 грн, что является новым рекордом.

Законопроект о SEPA открывает силовым структурам доступ к банковским счетам

Правительственный документ № 14327 предлагает создать реестр банковских счетов и сейфов с прямым автоматизированным доступом для налоговой службы, НАБУ, ГБР и других органов. Инициатива также вводит институт «финансовых разоблачителей» с презумпцией вины работодателя и штрафами до 510 тысяч грн за сокрытие конечных бенефициаров.

США временно разрешили закупку российской нефти для сдерживания цен

В связи с блокированием Ираном Ормузского пролива администрация США выдала 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, подпадающей под санкции. Несмотря на высвобождение стратегических резервов США и стран МЭА, цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

Месячная инфляция ускорилась до 1%, но годовая замедлилась до 7,4%

В феврале 2026 года потребительские цены выросли на 1%, в основном из-за подорожания овощей на 13%, услуг мобильной связи на 9,1% и топлива на 3,3%. В то же время базовая инфляция в годовом исчислении снизилась до 7%.

Верховная Рада провалила голосование по «налогу на OLX»

Законопроект № 14025, предусматривавший налогообложение доходов физических лиц от продажи подержанных вещей на цифровых платформах, набрал всего 168 голосов. Документ предлагал установить необлагаемый минимум в размере 2000 евро в год и ставку 5% на сумму превышения.

Венгрия вернула инкассаторские автомобили «Ощадбанка» повреждёнными и без 100 млн долларов

Задержанные венгерскими таможенниками бронированные автомобили были переданы украинской стороне со следами повреждения специального оборудования. При этом 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота по-прежнему находятся под арестом в Венгрии.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами