Главные финансовые новости за неделю, 9−13 марта.
Доллар на максимуме, отмена банковской тайны: главные новости недели
Реальный ВВП Украины вырос на 1,8% по итогам 2025 года
Номинальный валовой внутренний продукт страны достиг 8 931,2 млрд грн. Основными факторами роста стали валовое накопление капитала (+15,5%), а также сферы образования (+12,7%) и строительства (+11,6%).
Доллар преодолел отметку в 44 гривны, обновив исторический максимум
Национальный банк установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 грн, что является новым рекордом.
Законопроект о SEPA открывает силовым структурам доступ к банковским счетам
Правительственный документ № 14327 предлагает создать реестр банковских счетов и сейфов с прямым автоматизированным доступом для налоговой службы, НАБУ, ГБР и других органов. Инициатива также вводит институт «финансовых разоблачителей» с презумпцией вины работодателя и штрафами до 510 тысяч грн за сокрытие конечных бенефициаров.
США временно разрешили закупку российской нефти для сдерживания цен
В связи с блокированием Ираном Ормузского пролива администрация США выдала 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, подпадающей под санкции. Несмотря на высвобождение стратегических резервов США и стран МЭА, цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель.
Месячная инфляция ускорилась до 1%, но годовая замедлилась до 7,4%
В феврале 2026 года потребительские цены выросли на 1%, в основном из-за подорожания овощей на 13%, услуг мобильной связи на 9,1% и топлива на 3,3%. В то же время базовая инфляция в годовом исчислении снизилась до 7%.
Верховная Рада провалила голосование по «налогу на OLX»
Законопроект № 14025, предусматривавший налогообложение доходов физических лиц от продажи подержанных вещей на цифровых платформах, набрал всего 168 голосов. Документ предлагал установить необлагаемый минимум в размере 2000 евро в год и ставку 5% на сумму превышения.
Венгрия вернула инкассаторские автомобили «Ощадбанка» повреждёнными и без 100 млн долларов
Задержанные венгерскими таможенниками бронированные автомобили были переданы украинской стороне со следами повреждения специального оборудования. При этом 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота по-прежнему находятся под арестом в Венгрии.
