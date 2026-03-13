Доллар на максимуме, отмена банковской тайны: главные новости недели

Реальный ВВП Украины вырос на 1,8% по итогам 2025 года

Номинальный валовой внутренний продукт страны достиг 8 931,2 млрд грн. Основными факторами роста стали валовое накопление капитала (+15,5%), а также сферы образования (+12,7%) и строительства (+11,6%).

Доллар преодолел отметку в 44 гривны, обновив исторический максимум

Национальный банк установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 грн, что является новым рекордом.

Законопроект о SEPA открывает силовым структурам доступ к банковским счетам

Правительственный документ № 14327 предлагает создать реестр банковских счетов и сейфов с прямым автоматизированным доступом для налоговой службы, НАБУ, ГБР и других органов. Инициатива также вводит институт «финансовых разоблачителей» с презумпцией вины работодателя и штрафами до 510 тысяч грн за сокрытие конечных бенефициаров.

США временно разрешили закупку российской нефти для сдерживания цен

В связи с блокированием Ираном Ормузского пролива администрация США выдала 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, подпадающей под санкции. Несмотря на высвобождение стратегических резервов США и стран МЭА, цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

Месячная инфляция ускорилась до 1%, но годовая замедлилась до 7,4%

В феврале 2026 года потребительские цены выросли на 1%, в основном из-за подорожания овощей на 13%, услуг мобильной связи на 9,1% и топлива на 3,3%. В то же время базовая инфляция в годовом исчислении снизилась до 7%.

Верховная Рада провалила голосование по «налогу на OLX»

Законопроект № 14025, предусматривавший налогообложение доходов физических лиц от продажи подержанных вещей на цифровых платформах, набрал всего 168 голосов. Документ предлагал установить необлагаемый минимум в размере 2000 евро в год и ставку 5% на сумму превышения.

Венгрия вернула инкассаторские автомобили «Ощадбанка» повреждёнными и без 100 млн долларов

Задержанные венгерскими таможенниками бронированные автомобили были переданы украинской стороне со следами повреждения специального оборудования. При этом 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота по-прежнему находятся под арестом в Венгрии.