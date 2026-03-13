Multi от Минфин
13 марта 2026, 9:02 Читати українською

США на 30 дней разрешили покупку российской нефти, чтобы сдержать рост цен

Администрация Дональда Трампа сделала экстренный шаг по стабилизации глобального энергетического рынка. Соединенные Штаты выдали временную лицензию сроком на 30 дней, позволяющую другим странам покупать подсанкционную российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Об этом сообщает Reuters.

США на 30 дней разрешили покупку российской нефти, чтобы сдержать рост цен
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Министр финансов США Скотт Бессент назвал это решение необходимым этапом для успокоения рынков, оказавшихся в состоянии хаоса из-за войны с Ираном.

Детали лицензии

Согласно тексту лицензии, опубликованному на сайте Министерства финансов:

  • Разрешение распространяется на нефть, загруженную на суда до 12 марта.
  • Лицензия действует до полуночи 11 апреля (по времени Вашингтона).

По данным Fox News, в море сейчас находится около 124 млн баррелей российской нефти в 30 разных локациях. Этого объема хватит примерно на 5−6 дней мирового потребления, чтобы перекрыть дефицит, вызванный блокадой Ормузского пролива.

Реакция союзников

Решение Вашингтона уже вызвало неоднозначную реакцию.

Позиция Белого дома: Бессент подчеркнул, что мероприятие является «узконаправленным» и не принесет значительной финансовой выгоды Кремлю. Это краткосрочный шаг, чтобы защитить американский бизнес перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре.

Реакция ЕС: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после переговоров с лидерами G7 заявила, что сейчас не время ослаблять санкции против россии, несмотря на энергетический кризис.

Кроме того, стало известно, что российская делегация (в том числе Кирилл Дмитриев) уже обсуждала кризис во Флориде с Джаредом Кушнером и спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом.

Контекст

После ударов США и Израиля по Ирану Тегеран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит львиная доля ближневосточной нефти. Это спровоцировало самый большой в истории сбой в поставках топлива.

В среду Вашингтон объявил об освобождении 172 млн баррелей из стратегического резерва. В общей сложности страны МЭА договорились выпустить на рынок 400 млн баррелей.

Однако цены все равно пересекли психологическую отметку в $100 за баррель.

Что с ценами сейчас?

По состоянию на утро пятницы, 13 марта, показатели выглядят следующим образом:

  • Brent: фьючерсы на май выросли на 0,1% до $100,56 за баррель. В целом за неделю цена подскочила на 9%.
  • WTI: американская нефть торгуется на уровне $95,57. Несмотря на незначительное утреннее проседание, недельный рост составляет около 7%.

Дополнительные меры Трампа по снижению цен

Кроме «нефтяного послабления» администрация Трампа делает еще ряд шагов.

Защита мореходства Трамп приказал обеспечить страхование рисков для морской торговли в Персидском заливе, а ВМС США могут начать конвойное сопровождение танкеров.

Отмена внутренних ограничений: Белый дом рассматривает возможность временной отмены «закона Джонса», чтобы иностранные суда могли свободно перевозить горючее между портами США, снижая логистические расходы.

Заявления Трампа о том, что США могут хорошо заработать на высоких ценах на нефть, вызвали шквал критики со стороны некоторых законодателей, которые обвинили его в лоббировании интересов лишь богатых слоев населения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+75
Перший Потужний
Перший Потужний
13 марта 2026, 9:35
#
@Бессент наголосив, що захід є «вузькоспрямованим» і не принесе значної фінансової вигоди Кремлю.

Бессент — **** оце «не принесе» фін вигоди, це якби там одна країна якась купувала, а коли в тебе кинуть буквально всім світом купувати нафту зараз. то можна продати все наявне і резерви також, ну, а по документах зробити так, щоб вся нафта була «завантажена на судна до 12 березня» якби не проблема для кацапів, вони зараз на два роки вперед напродають нафти за цей місяць, просто всю наявну нафту котру можна продати. в тому числі з резервів, зараз спихнуть, а потім коли знову заберуть цю «ліцензію», видобуту нафту собі в резерви і будуть переміщувати, штати вчергове обісралися…перша армія світу не може розблокувати одну нещасну протоку, бо грець знає яка армія світу заблокувала її, а друга армія світу воює четвертий рік проти країни котра в чотири рази менше, сюр якийсь
+
0
vipost
vipost
13 марта 2026, 10:59
#
+15
+
0
youknow
youknow
13 марта 2026, 11:48
#
Війна це бізнес, Україну вже давно продали, росія шістка США, навіть якщо Україну здадуть росії - не біда, росія все одно повинна буде видобувати та направляти ресурси США. тому що міжнародні договори підписані давно та мають виконуватись за будь яких умов.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
13 марта 2026, 12:49
#
Рижий дурень, скажи вже що всіх переміг і вилазь с того Ірану.
