українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
13 марта 2026, 8:33

Задержанные в Венгрии инкассаторские авто вернули Ощадбанку с повреждениями и без денег и золота

После длительного противостояния инкассаторские автомобили государственного Ощадбанка, незаконно задержанные Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV), наконец переданы украинской стороне. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Задержанные в Венгрии инкассаторские авто вернули Ощадбанку с повреждением
Фото: Ощадбанк

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Вместе с бронированными авто венгерская сторона вернула и часть личных вещей семи инкассаторов, сопровождавших груз.

Поврежденное оборудование

Представители банка зафиксировали ряд повреждений спецоборудования автомобилей. Юристы уже провели детальное описание неисправностей на месте, а полную оценку ущерба сделают сразу после того, как машины пересекут границу Украины.

Главный вопрос: где деньги и золото?

Несмотря на возвращение автомобилей, деньги и золото на общую сумму около $100 млн по-прежнему остаются под арестом в Венгрии. Речь идет о:

  • $40 млн;
  • 35 млн евро;
  • 9 кг банковского золота.

«Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в пределах ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возвращение ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен», — говорится в сообщении банка.

Ощад настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые средства и ценности.

Банк привел факты по поводу инцидента в Венгрии:

  • перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банком Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами,
  • Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выдаваемую Государственной службой Украины по безопасности на транспорте,
  • Во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки проходят в среднем еженедельно,
  • в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. В этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента,
  • средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были вверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка страны.
  • упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

Предыстория

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

  • $40 млн;
  • 35 млн евро ;
  • 9 кг банковского золота.

Венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавших из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег.

Венгерское правительство показало наличные деньги и золото, захватившие в украинских инкассаторских авто. Фото было опубликовано на официальной Facebook-странице правительства Венгрии. В посте говорится, что на фотографиях — операция «Украинский золотой конвой».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
