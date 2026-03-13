После длительного противостояния инкассаторские автомобили государственного Ощадбанка, незаконно задержанные Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV), наконец переданы украинской стороне. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Задержанные в Венгрии инкассаторские авто вернули Ощадбанку с повреждениями и без денег и золота
Вместе с бронированными авто венгерская сторона вернула и часть личных вещей семи инкассаторов, сопровождавших груз.
Поврежденное оборудование
Представители банка зафиксировали ряд повреждений спецоборудования автомобилей. Юристы уже провели детальное описание неисправностей на месте, а полную оценку ущерба сделают сразу после того, как машины пересекут границу Украины.
Главный вопрос: где деньги и золото?
Несмотря на возвращение автомобилей, деньги и золото на общую сумму около $100 млн по-прежнему остаются под арестом в Венгрии. Речь идет о:
- $40 млн;
- 35 млн евро;
- 9 кг банковского золота.
«Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в пределах ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возвращение ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен», — говорится в сообщении банка.
Ощад настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые средства и ценности.
Банк привел факты по поводу инцидента в Венгрии:
- перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банком Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами,
- Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выдаваемую Государственной службой Украины по безопасности на транспорте,
- Во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки проходят в среднем еженедельно,
- в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. В этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента,
- средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были вверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка страны.
- упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.
Предыстория
Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.
По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.
В задержанных машинах были:
Венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавших из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег.
Венгерское правительство показало наличные деньги и золото, захватившие в украинских инкассаторских авто. Фото было опубликовано на официальной Facebook-странице правительства Венгрии. В посте говорится, что на фотографиях — операция «Украинский золотой конвой».
