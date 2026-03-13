Задержанные в Венгрии инкассаторские авто вернули Ощадбанку с повреждениями и без денег и золота

После длительного противостояния инкассаторские автомобили государственного Ощадбанка , незаконно задержанные Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV), наконец переданы украинской стороне. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Вместе с бронированными авто венгерская сторона вернула и часть личных вещей семи инкассаторов, сопровождавших груз.

Поврежденное оборудование

Представители банка зафиксировали ряд повреждений спецоборудования автомобилей. Юристы уже провели детальное описание неисправностей на месте, а полную оценку ущерба сделают сразу после того, как машины пересекут границу Украины.

Главный вопрос: где деньги и золото?

Несмотря на возвращение автомобилей, деньги и золото на общую сумму около $100 млн по-прежнему остаются под арестом в Венгрии. Речь идет о:

$40 млн;

35 млн евро;

9 кг банковского золота.

«Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в пределах ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возвращение ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен», — говорится в сообщении банка.

Ощад настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые средства и ценности.

Банк привел факты по поводу инцидента в Венгрии:

перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банком Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами,

Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выдаваемую Государственной службой Украины по безопасности на транспорте,

Во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки проходят в среднем еженедельно,

в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. В этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента,

средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были вверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка страны.

упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

Предыстория

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

Венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавших из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег.

Венгерское правительство показало наличные деньги и золото, захватившие в украинских инкассаторских авто. Фото было опубликовано на официальной Facebook-странице правительства Венгрии. В посте говорится, что на фотографиях — операция «Украинский золотой конвой».