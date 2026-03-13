В Верховной Раде готовятся к рассмотрению правительственного законопроекта № 14327, который формально должен приблизить Украину к Единой зоне платежей в евро (SEPA), но фактически создает архитектуру беспрецедентного финансового надзора. Документ инициирует создание глобального реестра банковских счетов граждан, значительное расширение доступа силовых ведомств к этим данным и внедрение института защищенных «финансовых разоблачителей». Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» 13 марта.
Конец банковской тайны: как новый закон о SEPA открывает счета украинцев для силовиков
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Путь к SEPA: маркетинговая витрина
Присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA) открывает доступ к рынку с более чем 500 миллионами потенциальных клиентов. На практике это означает, что трансграничные переводы (например, в Италию или Германию) станут практически мгновенными и будут иметь нулевые комиссии — процесс ничем не будет отличаться от перевода между счетами Приватбанка и monobank.
Законопроект, разработанный Кабинетом Министров и зарегистрированный 23 декабря 2025 года, подается как последний технический шаг перед официальной подачей заявки в Европейский платежный совет. Однако адаптация к европейскому законодательству сопровождается жесткими регуляторными изменениями внутри страны.
Реестр сейфов и ликвидация банковской тайны
Наиболее резонансным нововведением является создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Система не будет раскрывать точные остатки на счетах или содержимое ячеек, но будет работать как «маячок», фиксируя, в каком именно банке, когда и какой счет (или сейф) открыл гражданин.
Этот механизм кардинально меняет правила игры: силовикам и фискалам больше не нужно рассылать слепые запросы по всем банкам. Прямой автоматизированный доступ к реестру получат:
- Государственная налоговая служба (ГНС);
- Госфинмониторинг;
- НАБУ, ГБР, СБУ, Национальная полиция;
- Органы прокуратуры;
- Исполнительная служба и частные исполнители.
Изменения в Закон «О банках и банковской деятельности» фактически ликвидируют банковскую тайну для этого перечня ведомств. Кроме того, банки будут обязаны передавать Минфину информацию о счетах, операциях и балансах лиц, претендующих на государственные выплаты или уже их получающих.
Жесткий контроль бенефициаров: новые штрафы
Государство также усиливает надзор за сложными структурами собственности, приближая законодательство к стандартам FATF. Вводится Реестр конечных бенефициарных владельцев (КБВ) трастов и аналогичных образований. Бизнес заставит раскрывать доверительных владельцев, учредителей и выгодоприобретателей иностранных юрлиц.
Для тех, кто будет пытаться скрыть реальных владельцев, предусмотрены серьезные финансовые санкции:
- Внесение заведомо недостоверных данных о КБВ будет наказываться штрафом в размере 510 000 грн (30 000 необлагаемых минимумов).
- Несвоевременное представление информации обойдется компании в 170 000 грн.
Чтобы исключить махинации со старыми документами, копия паспорта бенефициара должна быть заверена не ранее чем за три месяца до ее подачи регистратору.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) получит право действовать «немедленно и публично». Если банк или финансовое учреждение нарушает правила финмониторинга, регулятор будет обязан опубликовать информацию о санкциях (штрафы, ограничения или аннулирование лицензии) в течение 5 рабочих дней.
«Финансовые разоблачители»: презумпция вины работодателя
Законопроект вносит изменения в Кодекс законов о труде и процессуальные кодексы, формируя институт «обличителя в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов». Этот статус приравнивает информаторов к обличителям коррупции и предоставляет им беспрецедентную защиту:
- Трудовой иммунитет: работника, сообщившего о нарушении правил AML или подозрительных транзакциях, запрещено увольнять или привлекать к дисциплинарной ответственности.
- Презумпция виновности компании: если обличитель заявляет об ущемлении прав в суде, именно работодатель должен доказывать, что увольнение или лишение премии не было местью.
- Бесплатная правовая помощь: информаторы получают право на все виды государственной юридической защиты.
Статус информатора смогут получить не только действующие сотрудники, но и бывшие работники, и даже кандидаты на должность, которые выявили нарушения во время собеседования.
Системные противоречия: оценка экспертов
Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) и юристы раскритиковали документ за правовые коллизии и коррупционные дыры:
- Срок хранения данных: законопроект предусматривает хранение информации в реестрах только 5 лет (с возможностью продления), что прямо нарушает закон «О публичных электронных реестрах», который гарантирует ее бессрочность.
- Дискреция налоговиков: ГНС получает нечеткие полномочия требовать «дополнительную информацию» о владельцах трастов. Отсутствие четких критериев позволит чиновникам по собственному усмотрению определять глубину проверки, что порождает значительные коррупционные риски.
- Парадокс разоблачителей: в отличие от антикоррупционных разоблачителей, которые имеют право на денежное вознаграждение и статус в уголовном производстве, «финансовые» разоблачители таких преференций не получат.
- Риск судебного спама: автоматический перенос бремени доказывания на работодателя является опасным прецедентом. Юристы отмечают, что истец должен хотя бы минимально обосновать связь между давлением и своим статусом, иначе бизнес столкнется с лавиной безосновательных исков.
- Юридический абсурд: авторы использовали терминологию, отсутствующую в Уголовном кодексе. Например, запрет управлять финучреждениями для лиц с судимостью распространяется на их «сообщников». В уголовном праве есть «соучастники» или «исполнители», но термина «сообщник» не существует, что делает применение этой нормы невозможным.
Почему это важно
За евроинтеграционной витриной быстрых и дешевых платежей SEPA правительство скрывает создание жесткого механизма фискального и силового надзора. Принятие этого законопроекта будет означать конец банковской тайны в ее классическом виде. Финансовая активность любого гражданина станет видимой для десятка госорганов в один клик, что в условиях слабой судебной системы и высокого уровня коррупции представляет реальную угрозу для приватности. Для бизнеса это означает новые масштабные штрафы (от 170 000 до 510 000 грн) и риск шантажа как со стороны налоговых органов, так и со стороны недобросовестных работников, которые смогут злоупотреблять сырым статусом «разоблачителя». Наличие элементарных юридических ошибок в тексте дополнительно свидетельствует о том, что документ готовился в спешке ради формального отчета перед европейскими донорами.
Комментарии - 3
До виходу на пенсію такого працівника не можна його звільняти чи що?)
@Презумпція винуватості компанії: якщо викривач заявляє про утиски в суді, саме роботодавець мусить доводити, що звільнення чи депреміювання не було помстою.
Це взагалі легко. просто такому працівнику дають ще більше роботи, а потім звільняють за «систематичне невиконання посадових обов`язків», якби ізі) Бо немає в роботодавця зобов`язання розширювати штат працівників або встановлювати якийсь ліміт задач і часового обмеження виконання цих задач працівником, все інтуітивно, умовно, виконував працівник 5−10 задач на день, а йому потім «допомогли» отримати 40−60 задач на день. не подобається? звільняйся, ну або самі тебе за тиждень звільнимо, бо в тебе завал на роботі.
По цій причині якби ніхто не повідомляє про зп в конвертах та інші порушення трудового законодавства роботодавцями, бо це завжди апріорі буде звільнення.