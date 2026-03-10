В феврале 2026 года цены в Украине выросли на 1%: что подорожало больше всего

В феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,0%, что выше показателей 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2025 года. Об этом 10 марта сообщила Государственная служба статистики.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

В то же время в годовом измерении инфляция замедлилась до 7,4%, тогда как в январе она составляла 8,0%. Для сравнения, в феврале 2025 года уровень инфляции достигал 7,6%.

Базовая инфляция

Базовая инфляция (без учета наиболее волатильных компонентов) в феврале выросла до 0,7% после 0,4% в январе и 0,5% в декабре 2025 года.

В годовом измерении ее темпы снизились до 7,0% против 8,0% в январе и 9,3% в декабре прошлого года.

Читайте также: Где в Украине цены растут быстрее всего: Госстат обновил данные по инфляции за январь

Что подорожало

В феврале наибольшее влияние на инфляцию оказали продукты питания.

Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1,4%.

Больше всего выросли цены на овощи — на 13%.

Также повысились цены на фрукты, зерновые продукты, яйца, рыбу, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядину, молоко и безалкогольные напитки — в пределах 0,4−6,1%.

В то же время подешевели некоторые продукты, в частности мясо птицы, свинина, сахар, масло, сало, кисломолочная продукция и сыры — на 0,3−4,1%.

Другие изменения цен

Алкоголь и табак подорожали на 1,2%, в частности табачные изделия — на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 2,7% (одежда — на 3,0%, обувь — на 2,2%).

Транспорт подорожал на 1,4%, главным образом из-за роста стоимости топлива и масел на 3,3%. В то же время железнодорожные пассажирские перевозки подешевели на 2,2%.

В сфере связи цены выросли на 5,2%, что объясняется повышением тарифов на мобильную связь на 9,1%.

Таким образом, несмотря на ускорение месячной инфляции, годовые темпы роста цен продолжили замедляться.