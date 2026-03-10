10 марта Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложении цифровых платформ № 14025 (называемого «налогом на OLX»). Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада провалила скандальный законопроект о «налоге на OLX»
«За» соответствующий законопроект проголосовало только 168 народных депутатов.
По словам Железняка, ко второму чтению правительство планировало подать правки по всем другим требованиям МВФ:
- отмена льготы на посылки до 150 евро;
- НДС для ФОП;
- закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения.
Позиция Гетманцева
Глава Налогового комитета Гетманцев заявил, что действующая с 2010 года норма предусматривает налогообложение доходов от продажи имущества физическими лицами, включая подержанные вещи. Для урегулирования ситуации предложен законопроект. Пока его не будет принято, Гетманцев советует ДПС «прийти в себя» и отцепиться от простых людей
Глава «налогового» Комитета
Для того чтобы этого не было, народные депутаты рекомендовали ВР принять законопроект, который: вводит льготу на все продажи в размере 2000 евро в год на человека и сниженную ставку — в 5% — на все, что свыше.
Он указывает, что это также маяк МВФ.
Глава Комитета возмущается, что в ВР уже полгода срывают принятие этого законопроекта, придумывая надуманные поводы.
А пока… пока налоговая решила разослать «письма счастья» людям, которые продают собственные вещи, и даже по самым смелым оценкам не являются и не могут быть скрытыми предпринимателями.
