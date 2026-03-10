Multi от Минфин
10 марта 2026, 13:37 Читати українською

Рада провалила скандальный законопроект о «налоге на OLX»

10 марта Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложении цифровых платформ № 14025 (называемого «налогом на OLX»). Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

10 марта Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложении цифровых платформ № 14025 (называемого «налогом на OLX»).

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«За» соответствующий законопроект проголосовало только 168 народных депутатов.

По словам Железняка, ко второму чтению правительство планировало подать правки по всем другим требованиям МВФ:

  • отмена льготы на посылки до 150 евро;
  • НДС для ФОП;
  • закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения.

Позиция Гетманцева

Глава Налогового комитета Гетманцев заявил, что действующая с 2010 года норма предусматривает налогообложение доходов от продажи имущества физическими лицами, включая подержанные вещи. Для урегулирования ситуации предложен законопроект. Пока его не будет принято, Гетманцев советует ДПС «прийти в себя» и отцепиться от простых людей

Глава «налогового» Комитета В Р Данило Гетманцев сообщил, что норма о том, что облагается налогом все, что продают люди, даже подержанные вещи, действует с 2010 года.

Для того чтобы этого не было, народные депутаты рекомендовали ВР принять законопроект, который: вводит льготу на все продажи в размере 2000 евро в год на человека и сниженную ставку — в 5% — на все, что свыше.

Он указывает, что это также маяк МВФ.

Глава Комитета возмущается, что в ВР уже полгода срывают принятие этого законопроекта, придумывая надуманные поводы.

А пока… пока налоговая решила разослать «письма счастья» людям, которые продают собственные вещи, и даже по самым смелым оценкам не являются и не могут быть скрытыми предпринимателями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 марта 2026, 14:58
#
Провалила законопроект — ну и бог с ним.

Возможно, жаба давит предоставлять
необлагаемую льготу в 2000 евро в год
всем торговцам.
+
+15
Vadimra
Vadimra
10 марта 2026, 14:59
#
Где этот трехлитровый горлопан, который хвастался, что доходы бюджета от налоговых поступлений с продажи ношеных носков будут исчисляться миллиардами гривен?
И его коллегу-брюзгу qwerty тоже давайте сюда

Пусть ответят за базар

Не треба казати: « гоп», поки не перестрибнеш
+
+15
Vadimra
Vadimra
10 марта 2026, 15:01
#
Ага, одна ляпалка уже здесь.
Чертовы ФОПоненавистники
+
0
Vadimra
Vadimra
10 марта 2026, 15:02
#
Боты, ля, вьетнамские, где ваш босс Алибаба?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
