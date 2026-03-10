Рада провалила скандальный законопроект о «налоге на OLX»

10 марта Верховная Рада не поддержала законопроект о налогообложении цифровых платформ № 14025 (называемого «налогом на OLX»). Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«За» соответствующий законопроект проголосовало только 168 народных депутатов.

По словам Железняка, ко второму чтению правительство планировало подать правки по всем другим требованиям МВФ:

отмена льготы на посылки до 150 евро;

НДС для ФОП;

закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения.

Позиция Гетманцева

Глава Налогового комитета Гетманцев заявил, что действующая с 2010 года норма предусматривает налогообложение доходов от продажи имущества физическими лицами, включая подержанные вещи. Для урегулирования ситуации предложен законопроект. Пока его не будет принято, Гетманцев советует ДПС «прийти в себя» и отцепиться от простых людей

Глава «налогового» Комитета В Р Данило Гетманцев сообщил, что норма о том, что облагается налогом все, что продают люди, даже подержанные вещи, действует с 2010 года.

Для того чтобы этого не было, народные депутаты рекомендовали ВР принять законопроект, который: вводит льготу на все продажи в размере 2000 евро в год на человека и сниженную ставку — в 5% — на все, что свыше.

Он указывает, что это также маяк МВФ.

Глава Комитета возмущается, что в ВР уже полгода срывают принятие этого законопроекта, придумывая надуманные поводы.

А пока… пока налоговая решила разослать «письма счастья» людям, которые продают собственные вещи, и даже по самым смелым оценкам не являются и не могут быть скрытыми предпринимателями.