Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% — Госстат

Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила Государственная служба статистики в Facebook.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сообщается, что номинальный ВВП составил 8931,2 млрд грн.

Драйверы роста

Рост ВВП производственным методом произошел в основном за счет роста валовой добавленной стоимости таких видов экономической деятельности:

+12,7% - образование

+11,6% - строительство

+6,6% - государственное управление; обязательное социальное страхование

+5,8% - деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания

+5,3% - здравоохранение и предоставление социальной помощи

+5,3% - сделки с недвижимым имуществом

Рост ВВП методом конечного использования произошел за счет роста:

15,5% - валового накопления капитала

7,5% - конечных потребительских расходов домашних хозяйств

5,7% - конечных потребительских расходов сектора общего государственного управления

Напомним

По прогнозу Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), рост ВВП Украины в 2026 году составит 2,1%, а не 2,8%, как прогнозировалось ранее. В 2027 году экономический рост может ускориться до 2,6%, однако даже при таком сценарии реальный ВВП будет оставаться примерно на 17% ниже довоенного уровня. Причина — длительное разрушительное влияние полномасштабной войны России против Украины.