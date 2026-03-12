Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила Государственная служба статистики в Facebook.
Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% — Госстат
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сообщается, что номинальный ВВП составил 8931,2 млрд грн.
Драйверы роста
Рост ВВП производственным методом произошел в основном за счет роста валовой добавленной стоимости таких видов экономической деятельности:
- +12,7% - образование
- +11,6% - строительство
- +6,6% - государственное управление; обязательное социальное страхование
- +5,8% - деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
- +5,3% - здравоохранение и предоставление социальной помощи
- +5,3% - сделки с недвижимым имуществом
Рост ВВП методом конечного использования произошел за счет роста:
- 15,5% - валового накопления капитала
- 7,5% - конечных потребительских расходов домашних хозяйств
- 5,7% - конечных потребительских расходов сектора общего государственного управления
Напомним
По прогнозу Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), рост ВВП Украины в 2026 году составит 2,1%, а не 2,8%, как прогнозировалось ранее. В 2027 году экономический рост может ускориться до 2,6%, однако даже при таком сценарии реальный ВВП будет оставаться примерно на 17% ниже довоенного уровня. Причина — длительное разрушительное влияние полномасштабной войны России против Украины.
Комментарии - 1