Национальный банк установил курсы валют на пятницу, 13 марта. Доллар и евро подорожали, при чем американская валюта достигла нового исторического максимума.
Доллар пробил 44 грн: НБУ поднял курс до нового максимума
Курс доллара
На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,16 грн, что является новым историческим максимумом. Это на 18 копеек больше, чем в четверг (43,98 грн).
Предыдущий исторический максимум доллара: 43,98 грн (12.03.26).
Курс евро
В то же время регулятор установил курс евро на пятницу на отметке 50,96 грн, что на 3 копейки больше, чем в четверг (50,93 грн).
Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).
Источник: Минфин
