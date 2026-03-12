Доллар пробил 44 грн: НБУ поднял курс до нового максимума

Национальный банк установил курсы валют на пятницу, 13 марта. Доллар и евро подорожали, при чем американская валюта достигла нового исторического максимума.

На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,16 грн, что является новым историческим максимумом. Это на 18 копеек больше, чем в четверг (43,98 грн).

Предыдущий исторический максимум доллара: 43,98 грн (12.03.26).

В то же время регулятор установил курс евро на пятницу на отметке 50,96 грн, что на 3 копейки больше, чем в четверг (50,93 грн).

Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).

