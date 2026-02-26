Multi от Минфин
Главное за четверг: рейтинг устойчивости, прогноз ЕББР и в Украину зайдет польский банк

Рейтинг устойчивости: Креди Агриколь вырывается в лидеры, а monobank стремительно наращивает депозиты

«Минфин» подготовил обновленный Рейтинг устойчивости банков, определив, какое из финучреждений можно считать самой надежной, к кому благосклонны эксперты и отличается ли их позиция от предпочтений украинцев, размещающих собственные сбережения.

В Украине заработает новый банк — Bank Gospodarstwa Krajowego

26 февраля Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Польшей, разрешающее деятельность Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине.

ЕБРР вдвое снизил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал обновленный отчет «Региональные экономические перспективы», в котором пересмотрел темпы обновления украинской экономики. Аналитики прогнозируют рост реального ВВП на уровне 2,5% в 2026 году, хотя раньше ожидали вдвое более высокого показателя — 5%.

Правительство Польши взялось за Карту поляка: усилят правила и введут новые требования для заявителей

МИД Польши готовит изменения в закон о Карте поляка. Власти хотят ужесточить правила, сократить льготы и ввести новые требования для заявителей. Проект уже внесен в реестр законодательных работ правительства, пишет The-Warsaw.

Коммунальные расходы частично компенсируют: какие льготы будут действовать в 2026 году

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины наработало постановление Правительства, предусматривающее предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для отдельных категорий граждан в 2026 году, говорится в сообщении ведомства.

Новое видео — Продают валюту ради ОВГЗ? Что происходит на рынке

Альтернативы депозитам в 2026 году: где получить более высокую доходность

Депозиты остаются популярнейшим инвестиционным инструментом украинцев. Это удобный и понятный инструмент, но, к сожалению, далеко не самый выгодный. Минфин решил разобраться, какие активы могут заменить банковский вклад, не нуждаются в глубоких финансовых знаниях, но при этом обеспечивают лучшие заработки.

Источник: Минфин
