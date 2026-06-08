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8 июня 2026, 11:41 Читати українською

Зарплаты в Польше могут вырасти: какой будет минималка в 2027 году

В Польше идет подготовка к определению размера минимальной заработной платы и минимальной почасовой ставки на 2027 год. Соответствующие предложения уже подало Министерство семьи, труда и социальной политики, сообщает издание inPoland.

В Польше идет подготовка к определению размера минимальной заработной платы и минимальной почасовой ставки на 2027 год.

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Что известно

У правительства есть время до середины июня, чтобы представить социальным партнерам проект решений по минимальной зарплате и почасовой ставке на 2027 год.

В настоящее время министерство предлагает установить минимальную заработную плату на уровне 4986 злотых брутто и минимальную почасовую ставку в размере 32,60 злотых брутто.

Для сравнения, сейчас в Польше минимальная зарплата составляет 4806 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка — 31,40 злотых брутто. В случае одобрения предложения министерства зарплата вырастет на 180 злотых, а почасовая ставка — на 1,20 злотых.

В ведомстве отметили, что предложенный уровень 4986 злотых брутто должен составлять примерно половину прогнозируемой средней зарплаты в 2027 году, которая оценивается на уровне около 9970 злотых брутто.

Это пока правительственное предложение. Окончательное решение должен представить Совет министров, после чего его обсудят в Совете социального диалога. Если профсоюзы и работодатели не придут к согласию, правительство примет решение самостоятельно — крайний срок установлен до 15 сентября.

Позиции сторон существенно отличаются. По данным Money.pl, профсоюзы предлагают повышение минимальной зарплаты до 5200 злотых брутто. Работодатели считают возможными более низкие уровни — 4860,47 злотых или 4974,92 злотых брутто.

По расчетам Министерства семьи, труда и социальной политики, около 15% работников в Польше, или около 3 миллионов человек, получают минимальную заработную плату.

Какая минимальная зарплата в Украине в 2026 году

Минимальная зарплата в последний раз была пересмотрена 1 января 2026 года. Почасовая ставка для украинских работников не может быть меньше 52 гривны в час. Ежемесячный показатель повысили до 8647 грн.

Важно понимать, что сумма 8647 грн устанавливается с учетом налога на доходы физических лиц и военного сбора. В сумме они составляют 23% от заработной платы, и если вычесть их от этого показателя, то зарплата «на руки» составит около 6658 гривен 19 копеек.

В течение 2026 других повышений «минималки» не планируется, поэтому с 1 мая сумма останется такой же.

Какой прожиточный минимум в Украине будет в 2026 году

Последний раз прожиточный минимум 2026 года Украина также повысила 1 января. Эти показатели не возрастут в течение года, потому 1 мая их размер останется прежним.

Стоит отметить, что прожиточный минимум в Украине 2026 года не является единым для всех граждан — сумма отличается для разных категорий населения. Общий «минимум» на одного человека составляет 3209 гривен. В реальности прожить месяц на такую сумму невозможно, но в государственном бюджете нет средств для повышения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
kadaad1988
kadaad1988
8 июня 2026, 12:36
#
До майдана 2014-го у нас зарплата была в два раза выше.
+
+15
BigBend
BigBend
8 июня 2026, 13:08
#
Цифри в студію, ********.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 14:36
#
Курс був нижчий, ось тобі і всі цифри. Погугли, він правий, журналісти не раз зазначали цей парадокс, що найкраще (фінансово) українці жили при януковичі, в тому і парадокс
+
0
norma3
norma3
8 июня 2026, 13:55
#
Як сумно за нашу краіну і за наших людей. Молодь ще може поживе, а багато пенсіонерів проживають у злиднях, маючи пенсію від 2600 до 4200 гривень.
+
+15
BigBend
BigBend
8 июня 2026, 14:15
#
Яку країну побудували — в такій і живуть. Хай згадують, як голосували за Януковича, Кучму чи генсеків.
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
8 июня 2026, 14:25
#
У 2026 році неоподатковуваний мінімум у Польщі (kwota wolna od podatku) становить 30 000 злотих на рік. Усе, що ви заробляєте понад цю суму, оподатковується за базовою ставкою 12% (до 120 000 злотих річного доходу) та 32% (сума понад 120 000 злотих).
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 14:37
#
Різниця в тому, що в Польщі люди реально будуть отримувати таку мінімалку, а в україні все лише на папері: зростання ввп, розвиток економіки, реформи, середня зп, інфляція і все інше, паперова країна україна
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