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8 июня 2026, 14:42 Читати українською

Минобороны предлагает пересмотреть зарплаты военным

Министерство обороны имеет дефицит финансового ресурса для выплаты денежного пособия военнослужащим. Об этом представители Минобороны сообщили на заседании Бюджетного комитета Верховной Рады, пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Министерство обороны имеет дефицит финансового ресурса для выплаты денежного пособия военнослужащим.

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По словам участников заседания, в конце года ведомство, вероятно, снова будет обращаться за дополнительном финансированием. В то же время, вопросы повышения зарплат военным сейчас планируют решать в рамках имеющегося ресурса собственного бюджета Минобороны.

Как отмечалось на комитете, дискуссию по этому вопросу должны завершить сегодня, после чего предложения будут представлены правительству.

Какие суммы обсуждают

Отдельно обсуждается повышение выплат для военнослужащих, которые сейчас получают меньше — около 20 тыс. грн. В правительстве работают над тем, чтобы увеличить этот уровень по меньшей мере до 30 тыс. грн.

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В то же время такое решение должно быть принято без влияния на другие тарифные разряды. Ожидается, что окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

В ходе обсуждения также прозвучала позиция, что средств в бюджете недостаточно, а минимальный уровень денежного довольствия военных нужно повышать. В частности, речь идет о возможности увеличения минимальной зарплаты военнослужащих как минимум на 10 тыс. грн за счет перераспределения имеющихся бюджетных ресурсов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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