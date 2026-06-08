США хотят стать совладельцами OpenAI и Anthropic

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность прямых госинвестиций в ведущих разработчиков искусственного интеллекта. Ожидается, что это поможет смягчить тревогу общества по поводу развития технологий и привлечь обычных граждан к распределению прибыли. Детали масштабного плана обнародовало издание Financial Times .

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Ожидается, что такой шаг поможет снизить растущее беспокойство избирателей по поводу массовых увольнений из-за автоматизации накануне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс.

Президент США заявил журналистам, что обсуждает с руководством крупнейших ИИ-компаний концепцию, согласно которой федеральное правительство фактически становится их партнером. Детали этого плана представители OpenAI, Anthropic и xAI обсудят в Белом доме уже на следующей неделе.

Консенсус левых и правых: почему идея стала популярной

Идея государственного капитала в технологическом секторе неожиданно объединила противоположные политические лагеря. Толчком к активным обсуждениям стал законопроект прогрессивного сенатора Берни Сандерса. Он предложил ввести разовый 50%-й налог на акции ИИ-лабораторий, чтобы наполнить государственный суверенный фонд.

Хотя идея Сандерса вызвала возмущение среди венчурных инвесторов Кремниевой долины, назвавших это «скатыванием к социализму», сам Трамп признал, что концепция прямого партнерства общества и бизнеса резонирует с его избирателями.

Стоит отметить, что у Белого дома уже есть успешный опыт подобного партнерства — в частности, государство владеет 10% акций полупроводникового гиганта Intel.

Юридические эксперты предупреждают, что покупка правительством долей в частных IT-гигантах перед их выходом на биржу может изменить правила игры на мировом рынке, но в то же время создает структурный конфликт интересов для антимонопольных органов в будущем.

Что это значит для глобальных инвесторов

Для мирового рынка партнерство правительства США с ИИ-гигантами — это сигнал, что государство берет эти компании под свое крыло и гарантирует им финансовую и медийную поддержку. Поскольку OpenAI и Anthropic готовятся к историческим выходам на биржу с оценками в триллионы долларов, их акции мгновенно станут самым желанным активом для инвесторов.

Для украинцев, инвестирующих в иностранные акции через международных брокеров, это очень важный тренд для анализа долгосрочных портфелей. Сочетание государственной поддержки США и взрывного развития искусственного интеллекта может полностью перекроить глобальный фондовый рынок.

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