В течение мая украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это на 18% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Спрос на импортные автомобили с пробегом снизился: топ-10 моделей мая
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Какие авто завозили
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 58% (в мае 2025 г. они охватывали 48%).
Дальше идут
- дизельные — 19% (21% в мае 2025 г.);
- электромобили — 11% (22% в мае 2025 г.);
- гибриды — 9% (6% в мае 2025 г.);
- авто с ГБО — 3% (3% в мае 2025 г.).
Какой средний возраст авто
Средний возраст подержанных машин, перешедших в мае на украинские номера составляет — 9,4 года.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей луны
- VW Golf — 825 ед.;
- VW Tiguan — 737 ед.;
- NISSAN Rogue — 645 ед.
- AUDI Q5 — 587 ед.;
- SKODA Octavia — 555 ед.
- RENAULT Megane — 547 ед.
- FORD Escape — 410 ед.
- VW Passat — 392 ед.;
- NISSAN Qashqai — 347 ед.;
- MAZDA CX5 — 331 ед.
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Источник: Минфин
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