Спрос на импортные автомобили с пробегом снизился: топ-10 моделей мая

В течение мая украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это на 18% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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Какие авто завозили

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 58% (в мае 2025 г. они охватывали 48%).

Дальше идут

дизельные — 19% (21% в мае 2025 г.);

электромобили — 11% (22% в мае 2025 г.);

гибриды — 9% (6% в мае 2025 г.);

авто с ГБО — 3% (3% в мае 2025 г.).

Какой средний возраст авто

Средний возраст подержанных машин, перешедших в мае на украинские номера составляет — 9,4 года.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей луны

VW Golf — 825 ед.;

VW Tiguan — 737 ед.;

NISSAN Rogue — 645 ед.

AUDI Q5 — 587 ед.;

SKODA Octavia — 555 ед.

RENAULT Megane — 547 ед.

FORD Escape — 410 ед.

VW Passat — 392 ед.;

NISSAN Qashqai — 347 ед.;

MAZDA CX5 — 331 ед.

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