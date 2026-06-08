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8 июня 2026, 10:46 Читати українською

Семья Трампа заработает на стейблкоине USD1 $150 млн — Bloomberg

Проект World Liberty Financial, соучредителями которого являются Дональд Трамп и его сыновья, может принести семье президента США около $150 млн дохода до конца года. Об этом пишет Bloomberg.

Проект World Liberty Financial, соучредителями которого являются Дональд Трамп и его сыновья, может принести семье президента США около $150 млн дохода до конца года.
Фотограф: Gabby Jones/Bloomberg

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Основной источник прибыли

По оценке Bloomberg, основным источником прибыли станет выпускаемый платформой стейблкоин USD1.

Проект под брендом Трампа получает процентный доход от управления резервами, обеспечивающими выпуск USD1, — краткосрочные государственные облигации США и денежные депозиты.

Капитализация токена USD1, появившегося в 2025 году, уже превысила $4,6 млрд, что делает токен одним из пяти самых крупных долларовых стейблкоинов в мире.

По данным Bloomberg, около 87% находящихся в обращении USD1 размещены на кошельках крупнейшей в мире по объему торгов криптобиржи Binance. Росту популярности актива способствовала поддержка со стороны Binance.

Торговая площадка предложила своим клиентам программу лояльности и нулевые комиссии для ряда торговых пар с USD1, что помогло привлечь дополнительную ликвидность, пишет информационное агентство.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, бизнес World Liberty Financial, связанный со стейблкоином USD1, оценивается примерно в $1,7 млрд. Доля семьи Трампа составляет около $630 млн.

По оценке агентства, за время активной экспансии на крипторынок цифровые активы принесли семье Трампа более $1,4 млрд чистой прибыли, — это около одной пятой общего капитала семейства ($7,8 млрд).

Ранее данные ончейн-платформ BitInfoCharts и Wayback Machine показали, что за первые 500 дней второго президентского срока Дональда Трампа количество биткоин-адресов со статусом миллионеров снизилось на 45 904.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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