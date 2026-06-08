Нефть резко подорожала после новых атак Ирана по Израилю

Цены на нефть подскочили, а фьючерсы на акции США упали, реагируя на новые атаки Ирана по Израилю и Израиля по Ливану. Об этом пишут MarketWatch и CNBC .

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Как измеились котировки

В частности, августовские контракты на нефть марки Brent в начале торгов 8 июня выросли сразу на 3,6% относительно предыдущего закрытия, до $96,47 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть WTI на максимуме подскакивали на 3,7%, до $93,9 за баррель.

На момент публикации нефтяные котировки немного замедлили рост: Brent растет на 2,64%, торгуется по $95,5; WTI — прибавляет 2,4%, до $92,7.

Падение фьючерсов на американские акции

Фьючерсы на американские акции тем временем упали. Контракты на S&P 500 потеряли 0,2% (на минимуме вечером по Восточному времени 7 июня они падали на 0,4%, передает CNBC), на технологический Nasdaq 100 — снижаются на 0,14% (они также замедлили падение — снижались на 0,6%), фьючерсы на индекс «голубых фишек» Dow Jones падают на 0,2%.

На прошлой неделе, 5 июня, все основные американские фондовые индексы закрылись вблизи своих внутридневных минимумов, напоминает телеканал, — Nasdaq Composite при этом обвалился более чем на 4%, зафиксировав наибольшее падение за день с апреля 2025 года.

Обострение конфликта

Накануне вечером израильские военные сообщили, что Иран направил в сторону Израиля несколько баллистических ракет — подобная атака стала первой с момента вступления в силу режима прекращения огня на Ближнем Востоке 16 апреля.

Удар последовал за обстрелом Израилем в воскресенье позиций поддерживаемой Ираном «Хезболлы» в пригороде ливанской столицы — Бейрута.