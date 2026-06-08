Украина получила от ЕС очередной транш на 2,8 миллиарда евро: куда пойдут деньги?

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июня 2026, 15:10 Читати українською

Украина получила от ЕС очередной транш на 2,8 миллиарда евро: куда пойдут деньги?

Европейский Союз перечислил Украине новый транш финансовой поддержки объемом почти 2,8 миллиарда евро. Эти средства помогут сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование ключевых государственных функций в условиях войны. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Европейский Союз перечислил Украине новый транш финансовой поддержки объемом почти 2,8 миллиарда евро.

Этот платеж стал уже седьмым траншем в рамках четырехлетней программы поддержки Ukraine Facility. Благодаря ему общий объем финансирования, предоставленного Брюсселем по этому механизму с марта 2024 года, достиг отметки более чем в 29,5 миллиарда евро.

Куда будут направлены деньги и какие условия выполнил Киев

Как отметили в правительстве, привлеченные средства будут направлены на покрытие неотложных социальных и гуманитарных потребностей государственного бюджета. В частности, речь идет о выплате заработных плат бюджетникам, поддержке работы больниц, школ и социальных служб.

Стоит отметить, что непосредственно на счета Министерства финансов поступило 2,6 миллиарда евро. Разница в суммах объясняется плановым возвратом ранее предоставленного Украине авансового финансирования.

Выделение этих денег стало возможно после того, как европейские партнеры подтвердили успешное выполнение Украиной очередного пакета структурных реформ.

Киев выполнил 11 ключевых индикаторов в таких важных сферах:

  • управление государственными финансами и борьба с коррупцией;

  • реформирование судебной системы и развитие финансовых рынков;

  • улучшение бизнес-климата и поддержка человеческого капитала;

  • трансформация энергетического и аграрного секторов;

  • цифровизация госуслуг и зеленый переход.

Европейская комиссия положительно оценила темпы реформ в Украине. Благодаря успешному выполнению условий, Брюссель продемонстрировал гибкость и разрешил зачесть несколько индикаторов с опережением графика, что значительно ускорило выделение средств.

Что это значит для госбюджета и курса гривны

Для обычных украинцев получение такого транша — это прежде всего гарантия того, что государство сможет без задержек выплачивать пенсии, зарплаты учителям и медикам, а также обеспечивать социальные пособия в ближайшие месяцы.

Кроме того, приток значительного объема евровалюты является мощным фактором поддержки для Национального банка, так как помогает сдерживать давление на золотовалютные резервы и сохранять стабильность курса гривны.

На данный момент общая сумма, выделенная по первому компоненту программы Ukraine Facility (прямая поддержка бюджета), уже покрывает почти 77% от всего запланированного лимита. Это подтверждает высокий уровень доверия западных партнеров к финансовой политике Украины.

Читайте также: Ukraine Facility: Совет Е С одобрил выплату 2,8 миллиарда евро для Украины

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+30
TAN72
TAN72
8 июня 2026, 15:14
#
На проедание
+
+45
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 15:25
#
Депутатами, міністрами, їх замами, родичами, а також силовиками ухилянтами, котрі ненавчені воювати, саме так
+
+45
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 15:26
#
Як куди, ще стільки Династій можна побудувати, стільки премій виписати самим собі, стільки яхт купити, ще не у всіх готелях Монако наші чинуші були, тут справ ще купа, тому ви холопи воюйте там собі, а нам царькам не заважайте
+
+36
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 15:28
#
Рівно поки гроші нам дають — от стільки і буде тривати ця війнушка (війнушка — бо на війні ворог ворогу не допомагає своєю територією продавати нафту і газ, а також регулярно завдає ударів по мостах, вокзалах та центрах прийняття рішень, чого в поточній війнушці немає)
+
+15
profili
profili
8 июня 2026, 15:51
#
Даже если бы Украина не выполнила ни одного требования, деньги всё равно дали бы.
А теперь представьте, что война закончилась. Кто будет отдавать кредиты? Правнуки до 15 поколения?
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 16:11
#
Всі хто не зовсім неповноцінний — поїдуть з україни, куди завгодно, аби не тут, всі хто не хоче вчити мову, переїжджати і тд — залишаться і будуть платити, ну і чиновники постараються якомога подовше тримати кордони зачиненими, бо всі все прекрасно розуміють, проблема тільки під яким соусом будуть подавати зачинені кордони у випадку заморозки чи закінчення війни
+
0
korvin29
korvin29
8 июня 2026, 17:23
#
Но, у закрытых границ есть и нюанс, в Украину не будут возвращаться те, кто уже выехал. А так, я согласен со многим, что Вы написали под этим постом.
+
+30
PavloSV
PavloSV
8 июня 2026, 16:14
#
«Управління державними фінансами та боротьба з корупцією» — Двушки на москву не просто так ходили. Міндіч в захваті, давайте ще транш.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами