Украина получила от ЕС очередной транш на 2,8 миллиарда евро: куда пойдут деньги?

Европейский Союз перечислил Украине новый транш финансовой поддержки объемом почти 2,8 миллиарда евро . Эти средства помогут сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование ключевых государственных функций в условиях войны. Об этом сообщило Министерство финансов Украины .

Этот платеж стал уже седьмым траншем в рамках четырехлетней программы поддержки Ukraine Facility. Благодаря ему общий объем финансирования, предоставленного Брюсселем по этому механизму с марта 2024 года, достиг отметки более чем в 29,5 миллиарда евро.

Куда будут направлены деньги и какие условия выполнил Киев

Как отметили в правительстве, привлеченные средства будут направлены на покрытие неотложных социальных и гуманитарных потребностей государственного бюджета. В частности, речь идет о выплате заработных плат бюджетникам, поддержке работы больниц, школ и социальных служб.

Стоит отметить, что непосредственно на счета Министерства финансов поступило 2,6 миллиарда евро. Разница в суммах объясняется плановым возвратом ранее предоставленного Украине авансового финансирования.

Выделение этих денег стало возможно после того, как европейские партнеры подтвердили успешное выполнение Украиной очередного пакета структурных реформ.

Киев выполнил 11 ключевых индикаторов в таких важных сферах:

управление государственными финансами и борьба с коррупцией;

реформирование судебной системы и развитие финансовых рынков;

улучшение бизнес-климата и поддержка человеческого капитала;

трансформация энергетического и аграрного секторов;

цифровизация госуслуг и зеленый переход.

Европейская комиссия положительно оценила темпы реформ в Украине. Благодаря успешному выполнению условий, Брюссель продемонстрировал гибкость и разрешил зачесть несколько индикаторов с опережением графика, что значительно ускорило выделение средств.

Что это значит для госбюджета и курса гривны

Для обычных украинцев получение такого транша — это прежде всего гарантия того, что государство сможет без задержек выплачивать пенсии, зарплаты учителям и медикам, а также обеспечивать социальные пособия в ближайшие месяцы.

Кроме того, приток значительного объема евровалюты является мощным фактором поддержки для Национального банка, так как помогает сдерживать давление на золотовалютные резервы и сохранять стабильность курса гривны.

На данный момент общая сумма, выделенная по первому компоненту программы Ukraine Facility (прямая поддержка бюджета), уже покрывает почти 77% от всего запланированного лимита. Это подтверждает высокий уровень доверия западных партнеров к финансовой политике Украины.