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8 июня 2026, 13:32 Читати українською

Комитет одобрил изменения в Бюджет-2026: на что потратят дополнительные миллиарды и как будут финансировать оборону

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2026 год. Документ предусматривает рекордное увеличение расходов на оборону и ряд корректировок финансирования госорганов. Детали предстоящих изменений обнародовала глава комитетаРоксолана Пидласа.

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2026 год.

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Ключевой задачей этого законопроекта является масштабное увеличение расходов на сектор безопасности и обороны — сразу на 1,56 триллиона гривен. Основным источником финансирования этих трат станет льготный кредит от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Однако при подготовке документа ко второму чтению народные депутаты решили скорректировать и другие статьи расходов.

Реструктуризация расходов: что изменил комитет

Члены профильного комитета детально проанализировали правительственные предложения и рекомендовали парламенту внести ряд изменений в действующий закон о госбюджете.

В частности, предлагается:

  • рассчитывать должностные оклады сотрудников НАБУ на основе прожиточного минимума в 3328 гривен (вместо ранее предлагавшихся 3028 гривен), но в пределах общего задекларированного бюджета Агентства;
  • обязать Кабмин возобновить работу Государственного дорожного фонда в 2027 году в размере 25% от поступлений;
  • перераспределить 10 миллионов гривен на нужды аппарата Госрыбагентства (эти средства будут направлены на хозяйственные нужды, а не на заработные платы) без увеличения общего финансирования ведомства;
  • выделить дополнительно 559,1 миллиона гривен на аппарат Минэнерго за счет средств Резервного фонда;
  • направить из Резервного фонда 127,5 миллиона гривен на программы по ликвидации неработающих шахт;
  • добавить 46,1 миллиона гривен на обеспечение деятельности Госэнергонадзора также за счет Резервного фонда;
  • выделить Государственному агентству по управлению зоной отчуждения дополнительно 599,1 миллиона гривен, из которых львиная доля (525,1 миллиона гривен) пойдет на обслуживание объекта «Укрытие»;
  • перераспределить 95 миллионов гривен в пользу Национального комитета спорта инвалидов, не превышая общий объем расходов Минмолодежьспорта.

Также народные депутаты отдельно проголосовали за выделение дополнительных 1,4 миллиарда гривен, которые пойдут на выплаты денежного довольствия для сотрудников Службы судебной охраны.

Источник: Минфин
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