Новый опрос в Британии относительно Brexit: как изменились настроения избирателей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июня 2026, 13:10 Читати українською

Новый опрос в Британии относительно Brexit: как изменились настроения избирателей

Большинство граждан Великобритании сейчас проголосовали бы за возвращение страны в Европейский Союз. Новое социологическое исследование демонстрирует кардинальный сдвиг общественных настроений за десять лет, прошедших с момента исторического референдума. Детали опроса обнародовало изданиеBloomberg.

Большинство граждан Великобритании сейчас проголосовали бы за возвращение страны в Европейский Союз.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые социологические исследования показали, что 52% британцев считают решение выйти из ЕС ошибкой и поддерживают идею возвращения. Это зеркальное отражение результатов референдума июня 2016 года, когда аналогичная доля избирателей высказалась за Brexit.

Исследование, проведенное компанией Ipsos, демонстрирует серьезное разочарование общества в последствиях самостоятельного пути. Почти половина опрошенных настаивает на проведении повторного плебисцита, хотя мнения касательно сроков его проведения разделились.

Электоральный и возрастной разрыв

Больше всего евроинтеграционных настроений демонстрирует молодежь. Избиратели, которые не принимали участия в голосовании десятилетней давности или только достигли совершеннолетия, почти единогласно выступают за сближение с Брюсселем.

В то же время старшее поколение остается непоколебимым в своем евроскепсисе. Больше половины британцев в возрасте старше 55 лет категорически против восстановления членства. Но кроме возрастного фактора, общество остается разделенным из-за ряда чувствительных компромиссов.

Процесс возможной реинтеграции усложняется несколькими противоречиями:

  • принципиальные разногласия в вопросах борьбы с нелегальной миграцией;
  • нежелание избирателей снова передавать часть законодательных полномочий Брюсселю;
  • опасения касательно необходимости уплачивать значительные взносы в бюджет ЕС.

Политические аналитики подчеркивают, что реальный процесс интеграции может оказаться значительно сложнее цифр соцопросов, поскольку в условиях реального референдума избирателям придется соглашаться на жесткие финансовые и таможенные правила ЕС.

Где интересы Лондона и Брюсселя совпадают

Вопреки затяжным политическим спорам вокруг миграционного контроля, британцы четко видят сферы, где взаимодействие с материковой Европой жизненно необходимо. Подавляющая часть опрошенных считает интересы обеих сторон полностью совместимыми в вопросах безопасности, коллективной обороны, глобальной торговли и преодоления климатических вызовов.

Политический директор Ipsos Киран Педли отмечает, что изменение общественных настроений очевидно, однако дебаты о будущем отношений с Европой еще далеки от завершения. Реальный политический курс страны будет зависеть от того, смогут ли сторонники возвращения предложить компромиссный экономический план, который устроит умеренных евроскептиков.

Экономические последствия затянувшегося разрыва с единым европейским рынком продолжают оказывать давление на финансовую систему и торговые балансы стран Европы, заставляя аналитиков искать новые пути для стабилизации рынков.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
8 июня 2026, 14:25
#
Або ж просто почекати ще 5 років. І абсолютно природним шляхом настрої молодших поколінь почнуть переважати над старшими. Також, за цей час сам ЄС реформує законодавство стосовно міграції та почне проводити більш жорстку та консолідовану глобальну політику, що суттєво збільшить його привабливість.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами