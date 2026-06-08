Новый опрос в Британии относительно Brexit: как изменились настроения избирателей

Большинство граждан Великобритании сейчас проголосовали бы за возвращение страны в Европейский Союз. Новое социологическое исследование демонстрирует кардинальный сдвиг общественных настроений за десять лет, прошедших с момента исторического референдума. Детали опроса обнародовало издание Bloomberg .

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Новые социологические исследования показали, что 52% британцев считают решение выйти из ЕС ошибкой и поддерживают идею возвращения. Это зеркальное отражение результатов референдума июня 2016 года, когда аналогичная доля избирателей высказалась за Brexit.

Исследование, проведенное компанией Ipsos, демонстрирует серьезное разочарование общества в последствиях самостоятельного пути. Почти половина опрошенных настаивает на проведении повторного плебисцита, хотя мнения касательно сроков его проведения разделились.

Электоральный и возрастной разрыв

Больше всего евроинтеграционных настроений демонстрирует молодежь. Избиратели, которые не принимали участия в голосовании десятилетней давности или только достигли совершеннолетия, почти единогласно выступают за сближение с Брюсселем.

В то же время старшее поколение остается непоколебимым в своем евроскепсисе. Больше половины британцев в возрасте старше 55 лет категорически против восстановления членства. Но кроме возрастного фактора, общество остается разделенным из-за ряда чувствительных компромиссов.

Процесс возможной реинтеграции усложняется несколькими противоречиями:

принципиальные разногласия в вопросах борьбы с нелегальной миграцией;

нежелание избирателей снова передавать часть законодательных полномочий Брюсселю;

опасения касательно необходимости уплачивать значительные взносы в бюджет ЕС.

Политические аналитики подчеркивают, что реальный процесс интеграции может оказаться значительно сложнее цифр соцопросов, поскольку в условиях реального референдума избирателям придется соглашаться на жесткие финансовые и таможенные правила ЕС.

Где интересы Лондона и Брюсселя совпадают

Вопреки затяжным политическим спорам вокруг миграционного контроля, британцы четко видят сферы, где взаимодействие с материковой Европой жизненно необходимо. Подавляющая часть опрошенных считает интересы обеих сторон полностью совместимыми в вопросах безопасности, коллективной обороны, глобальной торговли и преодоления климатических вызовов.

Политический директор Ipsos Киран Педли отмечает, что изменение общественных настроений очевидно, однако дебаты о будущем отношений с Европой еще далеки от завершения. Реальный политический курс страны будет зависеть от того, смогут ли сторонники возвращения предложить компромиссный экономический план, который устроит умеренных евроскептиков.

Экономические последствия затянувшегося разрыва с единым европейским рынком продолжают оказывать давление на финансовую систему и торговые балансы стран Европы, заставляя аналитиков искать новые пути для стабилизации рынков.