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8 июня 2026, 13:46 Читати українською

Пенсии могут считать по-новому: Кабмин представит концепцию реформы

Кабинет Министров 8 июня в Совете коалиции должен представить концепцию предстоящей пенсионной реформы. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Кабинет Министров 8 июня в Совете коалиции должен представить концепцию предстоящей пенсионной реформы.

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Что известно

В ВРУ ожидают, что реформа должна обеспечить справедливый механизм начисления пенсий и их индексации, а также устранить существующие дисбалансы.

Ранее Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило о работе над пенсионной реформой, предусматривающей переход от спецпенсий к профессиональным.

По мнению Министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, профессиональная пенсия позволит формировать накопление уже после первого года профессиональных взносов и сохранять их даже в случае изменения сферы деятельности.

Сейчас специальные пенсии работают по четко заданным параметрам: нужно иметь 25 лет стажа. Если только 24, то человек не получит специальную пенсию и автоматически теряется весь стаж. Профессиональная пенсия позволит иметь накопление уже после первого года профессиональных взносов.

Таким образом, это позволит в том числе исправить несправедливость по отношению к мобилизованным, отметил Улютин.

«Кроме реформа исправит несправедливость по отношению к мобилизованным. Сегодня военный, прошедший фронт и отслуживший 2−3 года, может вообще не иметь права на пенсию за выслугу, потому что закон требует минимум 25 лет службы. Мы предлагаем, чтобы даже год службы формировал право на профессиональную пенсию. Для участников боевых действий рассматривается также отдельная государственная надбавка. Если мобилизованный после войны решит остаться на контракте, его профессиональная пенсия будет расти вместе с продолжительностью службы», — отметил Улютин.

В Минсоцполитики подчеркивают, что профессиональные пенсии будут финансироваться не из государственного бюджета, а за счет дополнительных накоплений, которые будут платить работодатели.

Что касается граждан, уже получающих специальные пенсии, то они ничего не потеряют. Все назначенные выплаты будут сохраняться, а для тех, кто сейчас служит, переход к новой системе будет постепенным: годы службы до запуска реформы будут считаться по старым правилам, после запуска по новым.

Также отмечается, что если лицо имеет более половины стажа (более 13 лет), они также будут выходить на пенсию по правилам специальных пенсий.

«Следовательно, переход от специальных пенсий к профессиональным будет продолжаться определенное время. Переходный период может составлять примерно 12−13 лет. Это будет происходить постепенно для того, чтобы люди, которые будут заходить в профессию, могли накопить профессиональные взносы для своих пенсионных выплат», — говорит глава Минсоцполитики.

Законопроект, запустивший пенсионную реформу, сейчас финализируется. В ведомстве завершают необходимые финансовые расчеты, чтобы система была устойчива на десятки лет. Реформа анонсируется уже в этом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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