Главные финансовые новости за неделю, 2−6 февраля.
Главное за неделю: валютные резервы на рекорде, обвал биткоина, вложения в ОВГЗ выросли
Международные резервы Украины достигли рекордных $57,7 млрд
По состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины по предварительным данным выросли до $57 660,3 млн, обновив исторический максимум. Отмечается, что в январе международные резервы увеличились на $357,8 млн по сравнению с предыдущим месяцем, прежде всего благодаря внешнему финансированию, которое в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Биткойн под давлением: рынок проверяет уровень $60 000
В пятницу, 6 февраля, ночью биткоин в момент опустился до $60 268, но впоследствии отскочил до более чем $65 тысяч.
Инвестиции граждан в ОВГЗ выросли на 44% за год
Министерство финансов Украины сообщает о значительном росте доверия к государственным ценным бумагам. По состоянию на конец января 2026 года, украинцы и отечественный бизнес стали одними из самых активных инвесторов в государственные облигации, что помогает стабильно финансировать бюджет страны в условиях войны.
Реальный ВВП Украины ускорил рост до 3% в конце 2025 года — Госстат
Государственная служба статистики Украины обнародовала оперативную оценку валового внутреннего продукта за IV квартал 2025 года. Украинская экономика демонстрирует четкий тренд на восстановление, показывая лучшую динамику за последние полтора года.
В «Дії» запустили бета-тест подачи налоговой отчетности
Команда Минцифры делает очередной шаг в цифровизации финансовых отношений граждан с государством. 4 февраля пресс-служба «Дії» объявила о запуске бета-тестирования новой услуги — подачи декларации об имущественном состоянии и доходах.
В Украине введут «белый список» Starlink. Помогать в этом будет SpaceX Маска
Правительство приняло постановление о введении «белого списка» для терминалов спутникового Starlink. Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено.
«Индекс Биг Мака»: гривна остается одной из самых недооцененных валют мира
Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару США почти на 48%, а ее «справедливый» курс должен составлять около 23 гривен за доллар. Согласно исследованию, стоимость популярного бургера «Биг Мак» в Украине на начало 2026 года составляет 139 гривен. В то же время в Соединенных Штатах аналогичный продукт стоит $6,12.
Комментарии