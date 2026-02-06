Главное за неделю: валютные резервы на рекорде, обвал биткоина, вложения в ОВГЗ выросли

Международные резервы Украины достигли рекордных $57,7 млрд

По состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины по предварительным данным выросли до $57 660,3 млн, обновив исторический максимум. Отмечается, что в январе международные резервы увеличились на $357,8 млн по сравнению с предыдущим месяцем, прежде всего благодаря внешнему финансированию, которое в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Биткойн под давлением: рынок проверяет уровень $60 000