Реальный ВВП Украины ускорил рост до 3% в конце 2025 года — Госстат

Государственная служба статистики Украины обнародовала оперативную оценку валового внутреннего продукта за IV квартал 2025 года. Украинская экономика демонстрирует четкий тренд на восстановление, показывая лучшую динамику за последние полтора года.

Ключевые показатели

По данным Госстата, реальный ВВП Украины в IV квартале 2025 года изменился следующим образом:

+3,0% — по сравнению с аналогичным периодом (IV кварталом) 2024 года.

+0,7% — по сравнению с предыдущим кварталом (III кварталом 2025 года), с учетом сезонного фактора.

Анализ динамики: выход из «ямы»

График изменений реального ВВП четко иллюстрирует прохождение экономикой сложного цикла спада и восстановления в течение 2024−2025 годов:

Торможение (2024): После мощного старта в начале 2024 года (+6,8%), темпы роста стремительно падали, достигнув дна в IV квартале 2024 года, когда было зафиксировано падение на -0,1%.

Стагнация (I полугодие 2025 года): Первая половина 2025 года прошла под знаком слабого роста (0,9% и 0,7% соответственно), что свидетельствовало об адаптации экономики к новым вызовам.

Ускорение (II полугодие 2025): Начиная с III квартала (+2,1%), экономика начала набирать обороты, выйдя на показатель +3,0% в конце года.

Текущий показатель в 3,0% является самым высоким со II квартала 2024 года, что свидетельствует об укреплении макроэкономической стабильности.

Что такое реальный ВВП

Реальный ВВП — это показатель объема производства в экономике, скорректированный на инфляцию. В отличие от номинального ВВП, который рассчитывается в текущих ценах и может расти просто из-за подорожания товаров, реальный ВВП показывает, действительно ли страна произвела больше товаров и услуг.