Биткоин под давлением: рынок проверяет уровень $60 000

В пятницу, 6 февраля, ночью биткоин в данный момент опустился до $60 268, но впоследствии отскочил до более чем $65 тысяч. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости цена первой криптовалюты составляет около $66 370. За сутки актив потерял 6%, за неделю — почти 20%. Напомним, что в октябре 2025 года биткоин достиг пиковых значений в $126 080. То есть биткоин обвалился на 47% своего исторического максимума.

Ethereum опустился ниже $2 000 и торгуется на уровне $1 954. Падение за последние 24 часа составляет 6,9%, а за неделю — почти 29%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. При этом наибольшее падение за сутки и последние 7 дней у Solana — 11,99% и 30,37% соответственно.

По данным CoinGlass, в сутки объем ликвидаций на рынке фьючерсов составил $2,58 млрд. Под принудительное закрытие позиций попали более 576 тысяч трейдеров.

Убыточность майнинга

Майнинг биткоина стал убыточным — себестоимость добычи значительно превышает рыночную цену. По данным сервиса Checkonchain, средняя стоимость добычи одного биткоина сейчас составляет около $87 000.

Рыночная цена биткоина опустилась на 23% ниже уровня затрат на его добычу. Подобный разрыв между ценой и себестоимостью производства традиционно наблюдался в период затяжных рыночных спадов.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 5 февраля, биткоин утром торговался на уровне $70 335.