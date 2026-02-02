Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
2 февраля 2026, 14:47

В Украине введут «белый список» Starlink. Помогать будет SpaceX Маска

Правительство приняло постановление о внедрении «белого списка» для терминалов спутникового Starlink. В скором времени в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено. Об этом писал министр обороны Михаил Федоров.

Правительство приняло постановление о внедрении «белого списка» для терминалов спутникового Starlink.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему это важно?

По словам Федорова, это реакция на использование россиянами Starlink.

«Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

Единственное техническое решение для противодействия — введение «белого списка» и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии со SpaceX", — написал министр.

Читайте также: SpaceX Маска начала блокировать Starlink для дронов рф

Регистрация Starlink для украинцев

По его словам, процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост. Только один визит в ближайший ЦНАП — бесплатно, быстро и без лишней бюрократии.

Для бизнеса также будет прост и удобен алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале Дия.

Военным обращаться в ЦНАП не нужно — для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA.

«Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные аккаунтов — только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в «белый список».

Благодаря белому списку мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизнь украинцев и объекты нашей энергетики", — подытожил Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Exba
Exba
2 февраля 2026, 15:04
#
А зачем гражданам через ЦНАП? Почему не сделать через Дию, как юрикам?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 февраля 2026, 16:31
#
Чтобы быть уверенным в том, что регистрируют БПЛА не на украденные документы.
+
0
guitar
guitar
2 февраля 2026, 17:35
#
Почему этим только сейчас начали заниматься? русаки 4 года пользуются старлинком
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 февраля 2026, 17:39
#
Тому що Міністром оборони України призначили Михайла Федорова,
який окрім вищої освіти закінчив «Освітню школу представників НАТО в Україні»
та програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту
а до того займав посаду Міністра цифрової трансформації України.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
