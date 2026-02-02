В Украине введут «белый список» Starlink. Помогать будет SpaceX Маска

Правительство приняло постановление о внедрении «белого списка» для терминалов спутникового Starlink. В скором времени в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено. Об этом писал министр обороны Михаил Федоров.

Почему это важно?

По словам Федорова, это реакция на использование россиянами Starlink.

«Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

Единственное техническое решение для противодействия — введение «белого списка» и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии со SpaceX", — написал министр.

Регистрация Starlink для украинцев

По его словам, процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально прост. Только один визит в ближайший ЦНАП — бесплатно, быстро и без лишней бюрократии.

Для бизнеса также будет прост и удобен алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале Дия.

Военным обращаться в ЦНАП не нужно — для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA.

«Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные аккаунтов — только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в «белый список».

Благодаря белому списку мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизнь украинцев и объекты нашей энергетики", — подытожил Федоров.