Международные резервы Украины достигли рекордных $57,7 млрд

По состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины по предварительным данным выросли до $57 660,3 млн, обновив исторический максимум. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Отмечается, что в январе международные резервы увеличились на $357,8 млн по сравнению с предыдущим месяцем, прежде всего, благодаря внешнему финансированию, что в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Причины роста

В целом, динамику резервов в январе 2026 года определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в НБУ в январе поступило $3 124,0 млн через счета Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $310,7 млн, в том числе:

$233,9 млн — обслуживание и погашение ОЗГП;

$76,8 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,6 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины. В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 20,7%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $3 729,5 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В январе, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $1 445,7 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 6 месяцев будущего импорта», — говорится в сообщении.