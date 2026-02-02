«Индекс Биг Мака»: гривна остается одной из самых недооцененных валют мира

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2026, 11:54 Читати українською

«Индекс Биг Мака»: гривна остается одной из самых недооцененных валют мира

Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару США почти на 48%, а ее «справедливый» курс должен составлять около 23 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга The Big Mac Index, опубликованного британским изданием The Economist.

Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару США почти на 48%, а ее «справедливый» курс должен составлять около 23 гривен за доллар.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реальный vs «справедливый» курс

Согласно исследованию, стоимость популярного бургера «Биг Мак» в Украине на начало 2026 года составляет 139 гривен. В то же время в Соединенных Штатах аналогичный продукт стоит $6,12.

Опираясь на эти данные, эксперты рассчитали так называемый имплицитный (скрытый) курс по паритету покупательной способности. Он составляет 22,71 грн/$. Однако фактический рыночный курс на момент исследования составлял 43,55 грн/$. Разница между этими показателями указывает на то, что гривна недооценена на 47,8%.

Что такое «Бургерномика»

The Economist рассчитывает этот индекс с 1986 года. В его основе лежит теория паритета покупательной способности (PPP). Идея заключается в том, что в долгосрочной перспективе валютные курсы должны выравниваться так, чтобы корзина одинаковых товаров (в данном случае — стандартный бургер) стоила одинаково в любой стране.

Хотя авторы рейтинга отмечают, что «бургерномика» не является точным инструментом для оценки валютных перекосов, индекс стал глобальным стандартом и даже попал в экономические учебники как наглядный пример теории обменных курсов.

Почему гривна всегда «дешевая»?

Стоит отметить, что значительная недооценка национальной валюты является традиционной для Украины, и эта тенденция наблюдалась задолго до полномасштабной войны. В 2024—2025 годах этот показатель также колебался в пределах 48−50%.

Экономисты объясняют это несколькими фундаментальными факторами, которые индекс не учитывает:

  • Разница в затратах: Цена бургера включает не только продукты, но и стоимость аренды помещений, коммунальные услуги и зарплату персонала. В Украине эти составляющие значительно дешевле, чем в США, что автоматически снижает цену конечного продукта.
  • Риски: В условиях войны и экономической нестабильности валюта страны всегда торгуется с дисконтом (скидкой), что отражает риски инвесторов.
  • Глобальная тенденция: Валюты развивающихся стран почти всегда выглядят недооцененными в этом рейтинге. В противовес этому, валюты богатых стран (например, швейцарский франк) традиционно возглавляют список самых переоцененных.

К теме: «Индекс Биг Мака» сигнализирует о том, что валюты Азии критически недооценены, а доллар — слишком дорогой

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
2 февраля 2026, 12:18
#
Вот только клоуны, которые делают это фуфло-сравнение . забывают написать, что средняя зарплата в Штатах 4500 в долларах, а в Украине 300 (фуфел про 30000гр.-700 долларов, это для лохов)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Vic82 и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами