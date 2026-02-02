«Индекс Биг Мака»: гривна остается одной из самых недооцененных валют мира

Украинская национальная валюта недооценена по отношению к доллару США почти на 48%, а ее «справедливый» курс должен составлять около 23 гривен за доллар . Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга The Big Mac Index, опубликованного британским изданием The Economist.

Реальный vs «справедливый» курс

Согласно исследованию, стоимость популярного бургера «Биг Мак» в Украине на начало 2026 года составляет 139 гривен. В то же время в Соединенных Штатах аналогичный продукт стоит $6,12.

Опираясь на эти данные, эксперты рассчитали так называемый имплицитный (скрытый) курс по паритету покупательной способности. Он составляет 22,71 грн/$. Однако фактический рыночный курс на момент исследования составлял 43,55 грн/$. Разница между этими показателями указывает на то, что гривна недооценена на 47,8%.

Что такое «Бургерномика»

The Economist рассчитывает этот индекс с 1986 года. В его основе лежит теория паритета покупательной способности (PPP). Идея заключается в том, что в долгосрочной перспективе валютные курсы должны выравниваться так, чтобы корзина одинаковых товаров (в данном случае — стандартный бургер) стоила одинаково в любой стране.

Хотя авторы рейтинга отмечают, что «бургерномика» не является точным инструментом для оценки валютных перекосов, индекс стал глобальным стандартом и даже попал в экономические учебники как наглядный пример теории обменных курсов.

Почему гривна всегда «дешевая»?

Стоит отметить, что значительная недооценка национальной валюты является традиционной для Украины, и эта тенденция наблюдалась задолго до полномасштабной войны. В 2024—2025 годах этот показатель также колебался в пределах 48−50%.

Экономисты объясняют это несколькими фундаментальными факторами, которые индекс не учитывает:

Разница в затратах: Цена бургера включает не только продукты, но и стоимость аренды помещений, коммунальные услуги и зарплату персонала. В Украине эти составляющие значительно дешевле, чем в США, что автоматически снижает цену конечного продукта.

Риски: В условиях войны и экономической нестабильности валюта страны всегда торгуется с дисконтом (скидкой), что отражает риски инвесторов.

Глобальная тенденция: Валюты развивающихся стран почти всегда выглядят недооцененными в этом рейтинге. В противовес этому, валюты богатых стран (например, швейцарский франк) традиционно возглавляют список самых переоцененных.

