українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
4 февраля 2026, 12:38 Читати українською

В «Дії» запустили бета-тест подачи налоговой отчетности

Команда Минцифры делает очередной шаг в цифровизации финансовых отношений граждан с государством. 4 февраля пресс-служба «Дії» объявила о запуске бета-тестирования новой услуги — подачи декларации об имущественном положении и доходах.

Команда Минцифры делает очередной шаг в цифровизации финансовых отношений граждан с государством. 4 февраля пресс-служба «Дії» объявила о запуске бета-тестирования новой услуги — подачи декларации об имущественном положении и доходах.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЭто обновление кардинально упрощает процесс получения налоговой скидки (кэшбэка от государства) и декларирования дополнительных доходов, устраняя необходимость посещения налоговой службы или заполнения сложных форм в старом Электронном кабинете плательщика.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это обновление кардинально упрощает процесс получения налоговой скидки (кэшбэка от государства) и декларирования дополнительных доходов, устраняя необходимость посещения налоговой службы или заполнения сложных форм в старом Электронном кабинете плательщика.

Для кого эта услуга?

Сервис ориентирован на две категории граждан (физических лиц):

  • Те, кто обязан декларировать доходы: Если вы получали доходы не от налогового агента (например, иностранные доходы, доходы от сдачи имущества в аренду, подарки, наследство и т. д.).
  • Те, кто хочет вернуть часть уплаченных налогов (налоговая скидка): Если вы работаете официально и платите 18% НДФЛ, государство может вернуть вам часть средств за определенные расходы, понесенные в отчетном году.

Что можно компенсировать через «Дію»?

Согласно Налоговому кодексу, украинцы имеют право на возврат части НДФЛ, если они тратили средства на:

  • Обучение (свое или родственников первой степени родства) в учебных заведениях.
  • Лечение (определенные виды медицинских услуг, приобретение лекарств, донорство и т. д.).
  • Ипотеку (часть процентов по ипотечному кредиту).
  • Страхование жизни (страховые взносы).
  • Прочие расходы, предусмотренные законодательством (например, расходы на переоборудование автомобиля на газ).

Как это работает сейчас

Ранее процесс требовал сбора бумажных квитанций, заполнения сложной декларации (форма F0100213/4) на портале ГНС или физического визита в инспекцию. Новый сервис в «Дії» автоматизирует подтягивание данных из реестров, где это возможно, и предлагает интуитивный интерфейс, который ведет пользователя шаг за шагом.

Условия участия в бета-тесте

Чтобы стать одним из первых пользователей сервиса, необходимо:

  • Быть гражданином Украины.
  • Быть физическим лицом (услуга не для ФЛП в рамках их предпринимательской деятельности).
  • Иметь документы, подтверждающие право на налоговую скидку (чеки, договоры).
  • Зарегистрироваться через чат-бот «Дії» или по специальной ссылке в приложении.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Gazzbut
Gazzbut
4 февраля 2026, 12:52
#
Очередная туфта которая не будет работать? А очень фантастично складну форму на сайте платника податків можно даже посмотреть на ютубе как заполнять)) просто цирк, в дие даже свідетельсво о рождении невозможно сделать тк загсам ге интересно за 70коп изготаливать документ, а тут ві подадите в дие єту декларацию и даже не узнаете приняли ее или нет и просрете сроки
