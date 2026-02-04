В «Дії» запустили бета-тест подачи налоговой отчетности

Команда Минцифры делает очередной шаг в цифровизации финансовых отношений граждан с государством. 4 февраля пресс-служба «Дії» объявила о запуске бета-тестирования новой услуги — подачи декларации об имущественном положении и доходах.

Это обновление кардинально упрощает процесс получения налоговой скидки (кэшбэка от государства) и декларирования дополнительных доходов, устраняя необходимость посещения налоговой службы или заполнения сложных форм в старом Электронном кабинете плательщика.

Для кого эта услуга?

Сервис ориентирован на две категории граждан (физических лиц):

Те, кто обязан декларировать доходы: Если вы получали доходы не от налогового агента (например, иностранные доходы, доходы от сдачи имущества в аренду, подарки, наследство и т. д. ).

). Те, кто хочет вернуть часть уплаченных налогов (налоговая скидка): Если вы работаете официально и платите 18% НДФЛ, государство может вернуть вам часть средств за определенные расходы, понесенные в отчетном году.

Что можно компенсировать через «Дію»?

Согласно Налоговому кодексу, украинцы имеют право на возврат части НДФЛ, если они тратили средства на:

Обучение (свое или родственников первой степени родства) в учебных заведениях.

Лечение (определенные виды медицинских услуг, приобретение лекарств, донорство и т. д. ).

). Ипотеку (часть процентов по ипотечному кредиту).

Страхование жизни (страховые взносы).

Прочие расходы, предусмотренные законодательством (например, расходы на переоборудование автомобиля на газ).

Как это работает сейчас

Ранее процесс требовал сбора бумажных квитанций, заполнения сложной декларации (форма F0100213/4) на портале ГНС или физического визита в инспекцию. Новый сервис в «Дії» автоматизирует подтягивание данных из реестров, где это возможно, и предлагает интуитивный интерфейс, который ведет пользователя шаг за шагом.

Условия участия в бета-тесте

Чтобы стать одним из первых пользователей сервиса, необходимо: