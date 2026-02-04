Команда Минцифры делает очередной шаг в цифровизации финансовых отношений граждан с государством. 4 февраля пресс-служба «Дії» объявила о запуске бета-тестирования новой услуги — подачи декларации об имущественном положении и доходах.
В «Дії» запустили бета-тест подачи налоговой отчетности
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Это обновление кардинально упрощает процесс получения налоговой скидки (кэшбэка от государства) и декларирования дополнительных доходов, устраняя необходимость посещения налоговой службы или заполнения сложных форм в старом Электронном кабинете плательщика.
Для кого эта услуга?
Сервис ориентирован на две категории граждан (физических лиц):
- Те, кто обязан декларировать доходы: Если вы получали доходы не от налогового агента (например, иностранные доходы, доходы от сдачи имущества в аренду, подарки, наследство
и т. д.).
- Те, кто хочет вернуть часть уплаченных налогов (налоговая скидка): Если вы работаете официально и платите 18% НДФЛ, государство может вернуть вам часть средств за определенные расходы, понесенные в отчетном году.
Что можно компенсировать через «Дію»?
Согласно Налоговому кодексу, украинцы имеют право на возврат части НДФЛ, если они тратили средства на:
- Обучение (свое или родственников первой степени родства) в учебных заведениях.
- Лечение (определенные виды медицинских услуг, приобретение лекарств, донорство
и т. д.).
- Ипотеку (часть процентов по ипотечному кредиту).
- Страхование жизни (страховые взносы).
- Прочие расходы, предусмотренные законодательством (например, расходы на переоборудование автомобиля на газ).
Как это работает сейчас
Ранее процесс требовал сбора бумажных квитанций, заполнения сложной декларации (форма F0100213/4) на портале ГНС или физического визита в инспекцию. Новый сервис в «Дії» автоматизирует подтягивание данных из реестров, где это возможно, и предлагает интуитивный интерфейс, который ведет пользователя шаг за шагом.
Условия участия в бета-тесте
Чтобы стать одним из первых пользователей сервиса, необходимо:
- Быть гражданином Украины.
- Быть физическим лицом (услуга не для ФЛП в рамках их предпринимательской деятельности).
- Иметь документы, подтверждающие право на налоговую скидку (чеки, договоры).
- Зарегистрироваться через чат-бот «Дії» или по специальной ссылке в приложении.
Комментарии - 1