Министерство финансов Украины отчитывается о значительном росте доверия к государственным ценным бумагам. По состоянию на конец января 2026 года украинцы и отечественный бизнес стали одними из самых активных инвесторов в государственные облигации, что помогает стабильно финансировать бюджет страны в условиях войны. Портфель за год вырос более чем на 44%.
Инвестиции граждан в ОВГЗ выросли на 44% за год
Цифры января: активность и доходность
Первый месяц года оказался производительным для внутреннего рынка заимствований:
- 14 аукционов провело Минфин в январе.
- 46,1 млрд грн привлечено в государственный бюджет.
- 16,47% годовых — средневзвешенная доходность, которую получают инвесторы.
Портфель ОВГЗ
Общая сумма облигаций в обращении превысила 1,9 трлн. грн. Хотя львиную долю удерживают банки (47,66%) и НБУ (33,37%), роль частного сектора стремительно растет.
- Физические лица (граждане) нарастили вложения на 44,2% по сравнению с прошлым годом и теперь удерживают 116,2 млрд грн.
- Юридические лица (бизнес) увеличили свой портфель на 19,5% — до 219,9 млрд грн.
- Нерезиденты (иностранцы) владеют лишь 0,83% бумаг.
Обмен
Минфин успешно провел операцию switch (обмен), что позволило отсрочить выплаты по долгам. Инвесторы обменяли облигации, которые должны были быть погашены уже в феврале 2026 года, на новые бумаги со сроком обращения 3,7 года. Это позволило аннулировать обязательства на 17,84 млрд грн в текущем году, разгрузив бюджет.
Планы на 2026 год
Внутренние заимствования остаются вторым по важности источником финансирования Украины после международной помощи.
- В 2025 году ОВГЗ принес бюджету 570 млрд грн.
- План на 2026 год привлечь еще 420 млрд грн.
В целом, с начала полномасштабного вторжения через внутренний рынок государство привлекло более 2 трлн грн.
«Спрос со стороны украинцев и бизнеса продолжает расти, что свидетельствует о надежности ОВГЗ как инструменте сохранения средств», — подчеркивают в Минфине.
Приобрести военные облигации может каждый — в приложении «Дия», в банках или через брокеров. Номинал — 1 000 грн/$1 000/1 000 евро.
