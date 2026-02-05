Инвестиции граждан в ОВГЗ выросли на 44% за год

Министерство финансов Украины отчитывается о значительном росте доверия к государственным ценным бумагам. По состоянию на конец января 2026 года украинцы и отечественный бизнес стали одними из самых активных инвесторов в государственные облигации, что помогает стабильно финансировать бюджет страны в условиях войны. Портфель за год вырос более чем на 44%.

Цифры января: активность и доходность

Первый месяц года оказался производительным для внутреннего рынка заимствований:

14 аукционов провело Минфин в январе.

46,1 млрд грн привлечено в государственный бюджет.

16,47% годовых — средневзвешенная доходность, которую получают инвесторы.

Портфель ОВГЗ

Общая сумма облигаций в обращении превысила 1,9 трлн. грн. Хотя львиную долю удерживают банки (47,66%) и НБУ (33,37%), роль частного сектора стремительно растет.

Физические лица (граждане) нарастили вложения на 44,2% по сравнению с прошлым годом и теперь удерживают 116,2 млрд грн.

Юридические лица (бизнес) увеличили свой портфель на 19,5% — до 219,9 млрд грн.

Нерезиденты (иностранцы) владеют лишь 0,83% бумаг.

Обмен

Минфин успешно провел операцию switch (обмен), что позволило отсрочить выплаты по долгам. Инвесторы обменяли облигации, которые должны были быть погашены уже в феврале 2026 года, на новые бумаги со сроком обращения 3,7 года. Это позволило аннулировать обязательства на 17,84 млрд грн в текущем году, разгрузив бюджет.

Планы на 2026 год

Внутренние заимствования остаются вторым по важности источником финансирования Украины после международной помощи.

В 2025 году ОВГЗ принес бюджету 570 млрд грн.

План на 2026 год привлечь еще 420 млрд грн.

В целом, с начала полномасштабного вторжения через внутренний рынок государство привлекло более 2 трлн грн.

«Спрос со стороны украинцев и бизнеса продолжает расти, что свидетельствует о надежности ОВГЗ как инструменте сохранения средств», — подчеркивают в Минфине.

Приобрести военные облигации может каждый — в приложении «Дия», в банках или через брокеров. Номинал — 1 000 грн/$1 000/1 000 евро.