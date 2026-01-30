Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
30 января 2026, 20:00

Главное за неделю: НБУ снизил ставку, ФРС ее не изменила. Евро рекордно вырос

Главные финансовые новости недели, 26−30 января.

Главные финансовые новости недели, 26−30 января.

НБУ снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. до 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике 29 января. «Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и в то же время поддержит экономику. НБУ и в дальнейшем будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — отметил Пышный.

Официальный курс евро впервые пересек отметку 51 гривна

Европейская валюта продолжает стремительно дорожать, преодолевая новые психологические барьеры. Национальный банк Украины впервые в истории установил официальный курс евро выше уровня 51 гривна. Сейчас исторический максимум евро установлен на отметке 51, 24 грн.

Валютные качели в Украине: НБУ объяснил причины колебаний гривны

В конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года в Украине наблюдалось ослабление гривны, которое имело преимущественно сезонный и ситуативный характер.

Трамп выбрал Кевина Ворша следующим главой ФРС, но его еще должен утвердить Сенат

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что выдвигает бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Ворша на должность нового председателя ФРС. Если его кандидатуру утвердит Сенат, Ворш заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года.

ФРС оставила ставку без изменений. Как отреагировали рынки

ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и участников рынка.

Золото впервые в истории выросло до $5 600 на фоне падения доллара

Стоимость золота преодолела историческую психологическую отметку, поднявшись почти до $5 600 за тройскую унцию. Основными драйверами ралли стали слабый американский доллар и обеспокоенность инвесторов относительно будущей независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Источник: Минфин
