Главное за неделю: НБУ снизил ставку, ФРС ее не изменила. Евро рекордно вырос

НБУ снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. до 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике 29 января. «Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и в то же время поддержит экономику. НБУ и в дальнейшем будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — отметил Пышный.

Официальный курс евро впервые пересек отметку 51 гривна