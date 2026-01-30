Главные финансовые новости недели, 26−30 января.
Главное за неделю: НБУ снизил ставку, ФРС ее не изменила. Евро рекордно вырос
НБУ снизил учетную ставку до 15%
Правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. до 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике 29 января. «Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и в то же время поддержит экономику. НБУ и в дальнейшем будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — отметил Пышный.
Официальный курс евро впервые пересек отметку 51 гривна
Европейская валюта продолжает стремительно дорожать, преодолевая новые психологические барьеры. Национальный банк Украины впервые в истории установил официальный курс евро выше уровня 51 гривна. Сейчас исторический максимум евро установлен на отметке 51, 24 грн.
Валютные качели в Украине: НБУ объяснил причины колебаний гривны
В конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года в Украине наблюдалось ослабление гривны, которое имело преимущественно сезонный и ситуативный характер.
Трамп выбрал Кевина Ворша следующим главой ФРС, но его еще должен утвердить Сенат
Президент США Дональд Трамп официально объявил, что выдвигает бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Ворша на должность нового председателя ФРС. Если его кандидатуру утвердит Сенат, Ворш заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года.
ФРС оставила ставку без изменений. Как отреагировали рынки
ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и участников рынка.
Золото впервые в истории выросло до $5 600 на фоне падения доллара
Стоимость золота преодолела историческую психологическую отметку, поднявшись почти до $5 600 за тройскую унцию. Основными драйверами ралли стали слабый американский доллар и обеспокоенность инвесторов относительно будущей независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США.
