Золото впервые в истории превысило $5 300 на фоне падения доллара

В среду, 28 января, стоимость золота преодолела историческую психологическую отметку, поднявшись выше $5 300 за тройскую унцию. Основными драйверами ралли стали слабый американский доллар и беспокойство инвесторов по поводу будущей независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Главные цифры рынка:

Спотовое золото: подскочило на 1,7%, зафиксировав абсолютный максимум на уровне $5 311,31.

Золотые фьючерсы (февраль): выросли на 3,7% до $5 271,70.

Годовая динамика: только с начала 2026 года драгоценный металл прибавил в цене более 20%.

Почему золото стремительно дорожает?

Аналитики выделяют несколько критических факторов, толкающих цены вверх.

Давление Трампа на ФРС. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре объявит имя нового главы ФРС, и выразил ожидание, что процентные ставки пойдут вниз после смены руководства. Рынок воспринимает это как сигнал о возможной потере регулятором независимости.

Слабый доллар. Индекс доллара США колеблется вблизи минимумов за последние четыре года. Поскольку золото торгуется в долларах, его обесценивание делает металл более дешевым и привлекательным для иностранных покупателей.

Смена мирового порядка. Аналитики отмечают, что рост золота — это не просто реакция на тревогу, а признак того, что доверие к глобальной монетарно-фискальной системе ослабевает.

Читайте также: Доллар упал до самого низкого уровня за четыре года на фоне роста рисков в США

Прогнозы: $6 000 уже не за горами?

Эксперты Deutsche Bank предполагают, что при сохранении высокого инвестиционного спроса золото может достичь отметки $6 000 за унцию уже в этом году.

Несмотря на рекордные цены, розничный спрос в Шанхае и Гонконге остается высоким, что укрепляется спекулятивным интересом со стороны частных инвесторов.

Читайте также: Инвесторы скупают золото, опасаясь краха валют: Deutsche Bank советует вспомнить уроки Генриха VIII

Ситуация с другими драгоценными металлами