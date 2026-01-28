В среду, 28 января, стоимость золота преодолела историческую психологическую отметку, поднявшись выше $5 300 за тройскую унцию. Основными драйверами ралли стали слабый американский доллар и беспокойство инвесторов по поводу будущей независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает Reuters.
Золото впервые в истории превысило $5 300 на фоне падения доллара
Главные цифры рынка:
- Спотовое золото: подскочило на 1,7%, зафиксировав абсолютный максимум на уровне $5 311,31.
- Золотые фьючерсы (февраль): выросли на 3,7% до $5 271,70.
- Годовая динамика: только с начала 2026 года драгоценный металл прибавил в цене более 20%.
Почему золото стремительно дорожает?
Аналитики выделяют несколько критических факторов, толкающих цены вверх.
Давление Трампа на ФРС. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре объявит имя нового главы ФРС, и выразил ожидание, что процентные ставки пойдут вниз после смены руководства. Рынок воспринимает это как сигнал о возможной потере регулятором независимости.
Слабый доллар. Индекс доллара США колеблется вблизи минимумов за последние четыре года. Поскольку золото торгуется в долларах, его обесценивание делает металл более дешевым и привлекательным для иностранных покупателей.
Смена мирового порядка. Аналитики отмечают, что рост золота — это не просто реакция на тревогу, а признак того, что доверие к глобальной монетарно-фискальной системе ослабевает.
Прогнозы: $6 000 уже не за горами?
Эксперты Deutsche Bank предполагают, что при сохранении высокого инвестиционного спроса золото может достичь отметки $6 000 за унцию уже в этом году.
Несмотря на рекордные цены, розничный спрос в Шанхае и Гонконге остается высоким, что укрепляется спекулятивным интересом со стороны частных инвесторов.
Ситуация с другими драгоценными металлами
- Серебро после достижения рекорда в $117,69 в понедельник стабилизировалось на уровне $112,82 (рост на 60% с начала года).
- Платина торгуется на уровне $2 644,35 за тройскую унцию.
- Палладий вырос до $1 935,57.
